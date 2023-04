WP7-301 : pâte de réparation étanche toiture

Description du produit :

Prêt à l'emploi et facile à étaler. Applicable sur des surfaces humides et sèches, également verticalement, et de suite imperméable et résistant à la pluie. Adhère à la plupart des matériaux de construction et est compatible avec tous les matériaux bitumineux. Peut être fini avec des paillettes d'ardoise pour une protection UV supplémentaire.

Applications :