Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le BTP

La guerre entre la Russie et l'Ukraine qui s'est déclenchée fin février se déroule sur tous les fronts : civil, militaire, politique et même économique. En témoigne la hausse des prix de l’énergie, considérablement aggravée par les conflits et représailles économiques, alors que 40 % du gaz consommé dans l’Union européenne est importé de Russie. Quel impact et quel futur pour la consommation, la souveraineté et la transition énergétique au sein de l’UE et de la France ? Réponses avec des professionnels du secteur de l’énergie.