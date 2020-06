DIRICKX GROUPE

Simplicité, modularité et esthétisme. Un concept original spécialement pensé pour les professionnels qui permet de mixer, personnaliser et répondre à toutes les exigences de protection et d’esthétisme. Choisisssez selon les besoins : poteaux carrés ou ronds, sur platine ou à sceller, barreaux dépassants ou non dépassants et personnalisez grâce à une large combinaisons d’options et de couleurs.