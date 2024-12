Découvrez la révolution dans la gestion de vos achats avec le logiciel Bâtiment Codial

Imaginez un quotidien où vos commandes fournisseurs se gèrent en quelques clics, où vos catalogues sont toujours à jour, et où vous gagnez un temps précieux pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : vos chantiers et vos clients. Avec la Plateforme d’Achat Connectée de Codial, ce rêve devient réalité.

Depuis sa version 18, le logiciel Bâtiment Codial ne se contente plus d’être un ERP Bâtiment performant : il est devenu un Environnement de Gestion Intégré qui transforme votre manière de travailler. Et au cœur de cette révolution se trouve sa Plateforme d’Achat Connectée, spécialement conçue pour simplifier et optimiser vos achats fournisseurs.

Pourquoi choisir la Plateforme d’Achat Connectée Codial ?

Vous êtes artisan, PME ou entreprise du Bâtiment, et vous savez que chaque minute compte. Avec la Plateforme d’Achat Connectée, vous accédez directement aux sites de vos principaux fournisseurs, sans ressaisir vos commandes ni jongler entre différents outils. Codial crée un pont direct entre votre gestion et vos fournisseurs, pour des achats fluides et sans effort.

Un accès direct à vos distributeurs privilégiés :

SONEPAR : Consultez les stocks en temps réel, retrouvez vos prix négociés, et intégrez facilement les catalogues et documents techniques.

REXEL : Gérez vos commandes et tarifs en toute simplicité, avec un suivi des livraisons bientôt disponible.

PUM : Passez vos commandes directement ou importez-les dans Codial. Tout est pensé pour s'adapter à vos besoins.

E.Bat (Aubade, Comptoirs des Fers, Les Matériaux) : Récupérez vos prix nets, enrichissez vos fiches articles avec des images et des fiches techniques en un clic.

ORCAB : Simplifiez vos relations avec votre coopérative d'achat et accédez à des options pratiques comme le click and collect ou la livraison express.

LEGALLAIS : Naviguez sur son site e-commerce directement depuis Codial et importez votre panier dans votre commande d'achat en toute simplicité.

: Naviguez sur son site e-commerce directement depuis Codial et importez votre panier dans votre commande d’achat en toute simplicité. FOUSSIER : Naviguez sur sa boutique en ligne directement depuis Codial et importez votre panier dans Codial en toute simplicité.

Les avantages qui changent tout

Des catalogues toujours à jour : Ne perdez plus de temps à rechercher les bons tarifs ou informations produit.

Des fiches articles enrichies : Textes, images, fiches techniques... tout est intégré automatiquement pour des bases de données impeccables.

Un gain de temps impressionnant : Fini les saisies répétitives, vos commandes s'intègrent directement dans Codial ou sur les plateformes fournisseurs.

Des prix négociés gérés automatiquement : Vous êtes certain de bénéficier de vos meilleures conditions tarifaires.

: Vous êtes certain de bénéficier de vos meilleures conditions tarifaires. Une gestion des livraisons simplifiée : Choisissez en un clic le mode de livraison le plus adapté (retrait, livraison express, etc.).

Codial : bien plus qu’un logiciel devis factures : un environnement de gestion intégré !

Avec Codial, vous ne vous contentez pas d’un simple logiciel de gestion. Vous bénéficiez d’un environnement intégré qui vous accompagne au quotidien, vous fait gagner en productivité et en sérénité. Adoptez Codial, et transformez la gestion de vos achats en un levier de croissance pour votre entreprise.

N’attendez plus, prenez une longueur d’avance sur vos concurrents en choisissant la Plateforme d’Achat Connectée Codial.

Testez-la dès aujourd’hui et voyez la différence !