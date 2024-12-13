ConnexionS'abonner
AquaDura : sol à base de bois, sans vinyle avec une double protection contre l'humidité

EGGER Panneaux & Décors

Un sol à base de bois, sans vinyle avec une double protection contre l'humidité.

De leur surface à l'aspect mat unique en son genre, jusqu'à leur sous-couche intégrée en fibres naturelles, les sols AquaDura offrent une conception idéale, associant des matériaux de haute qualité à une pose simple et des décors somptueux. Ils parviennent aisément à concilier esthétisme et protection pour relever les défis du quotidien.

Leur surface ultra-mate leur confère un aspect « bois huilé », tandis que leurs décors élégants créent une atmosphère unique.

Grâce à la double protection contre l'humidité du panneau support foncé à faible gonflement et au système de pose étanche Aqua CLIC it!, les sols AquaDura+ sont la solution idéale en milieu humide.

Ils offrent une résistance maximale en comparaison aux autres revêtements de sol dérivés du bois.

AquaDura résiste à l’humidité jusqu’à 24h et AquaDura+ jusqu’à 72h. C’est un produit qui est disponible en classe 32 et 33 et en format de lame classic, large ou Kingsize. 

Matériaux (détail) :

  • Sol à base de bois
  • Sous-couhe fabriquée en matériau recyclé

Labels et certifications (détail) :

  • Ange Bleu
  • Écolabel UE
  • M1
  • MUUUZ Innovation Award Agencement revêtement

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de sol : AquaDura
Catégorie de produits : AquaDura - Revêtements de sol avec système Aqua CLIC it! Résistance à l'humidité jusqu'à 24 heures grâce à un profil d'emboîtement étanche
Collection : EGGER FLOORING
Classe d'utilisation : 32 - 33 Pour une utilisation domestique élevée et commerciale générale.
Épaisseur : 7,5mm
Format de lame : CLASSIC LARGE KINGSIZE
Longueur x largeur : 1.292 x 193 mm 1292 x 246 mmm 1292 x 325mm
Chanfreins : 4 - La finition est mise en valeur avec les 4 chanfreins.
Profil : Aqua CLIC it!

Matériaux

  • Bois

Labels et certifications

  • COV A+

Divers

Les sols hybrides innovants AquaDura+ offrent une double protection contre l'humidité (jusqu'à 72h), une surface à l'aspect mat et une sous couche intégrée.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

EGGER Panneaux & Décors - Batiweb

Leader européen de l'industrie des panneaux dérivés du bois et présent...

Avenue d'Albret - BP1
40371 RION DES LANDES CEDEX 1
France

Plus d'informations


