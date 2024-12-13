AquaDura : sol à base de bois, sans vinyle avec une double protection contre l'humidité

Un sol à base de bois, sans vinyle avec une double protection contre l'humidité.

De leur surface à l'aspect mat unique en son genre, jusqu'à leur sous-couche intégrée en fibres naturelles, les sols AquaDura offrent une conception idéale, associant des matériaux de haute qualité à une pose simple et des décors somptueux. Ils parviennent aisément à concilier esthétisme et protection pour relever les défis du quotidien.

Leur surface ultra-mate leur confère un aspect « bois huilé », tandis que leurs décors élégants créent une atmosphère unique.

Grâce à la double protection contre l'humidité du panneau support foncé à faible gonflement et au système de pose étanche Aqua CLIC it!, les sols AquaDura+ sont la solution idéale en milieu humide.

Ils offrent une résistance maximale en comparaison aux autres revêtements de sol dérivés du bois.

AquaDura résiste à l’humidité jusqu’à 24h et AquaDura+ jusqu’à 72h. C’est un produit qui est disponible en classe 32 et 33 et en format de lame classic, large ou Kingsize.

Matériaux (détail) :

Sol à base de bois

Sous-couhe fabriquée en matériau recyclé

Labels et certifications (détail) :