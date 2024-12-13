AquaDura : sol à base de bois, sans vinyle avec une double protection contre l'humidité
Un sol à base de bois, sans vinyle avec une double protection contre l'humidité.
De leur surface à l'aspect mat unique en son genre, jusqu'à leur sous-couche intégrée en fibres naturelles, les sols AquaDura offrent une conception idéale, associant des matériaux de haute qualité à une pose simple et des décors somptueux. Ils parviennent aisément à concilier esthétisme et protection pour relever les défis du quotidien.
Leur surface ultra-mate leur confère un aspect « bois huilé », tandis que leurs décors élégants créent une atmosphère unique.
Grâce à la double protection contre l'humidité du panneau support foncé à faible gonflement et au système de pose étanche Aqua CLIC it!, les sols AquaDura+ sont la solution idéale en milieu humide.
Ils offrent une résistance maximale en comparaison aux autres revêtements de sol dérivés du bois.
AquaDura résiste à l’humidité jusqu’à 24h et AquaDura+ jusqu’à 72h. C’est un produit qui est disponible en classe 32 et 33 et en format de lame classic, large ou Kingsize.
Matériaux (détail) :
- Sol à base de bois
- Sous-couhe fabriquée en matériau recyclé
Labels et certifications (détail) :
- Ange Bleu
- Écolabel UE
- M1
- MUUUZ Innovation Award Agencement revêtement
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type de sol : AquaDura
Catégorie de produits : AquaDura - Revêtements de sol avec système Aqua CLIC it! Résistance à l'humidité jusqu'à 24 heures grâce à un profil d'emboîtement étanche
Collection : EGGER FLOORING
Classe d'utilisation : 32 - 33 Pour une utilisation domestique élevée et commerciale générale.
Épaisseur : 7,5mm
Format de lame : CLASSIC LARGE KINGSIZE
Longueur x largeur : 1.292 x 193 mm 1292 x 246 mmm 1292 x 325mm
Chanfreins : 4 - La finition est mise en valeur avec les 4 chanfreins.
Profil : Aqua CLIC it!
Matériaux
- Bois
Labels et certifications
- COV A+
Divers
Les sols hybrides innovants AquaDura+ offrent une double protection contre l'humidité (jusqu'à 72h), une surface à l'aspect mat et une sous couche intégrée.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
