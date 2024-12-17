AXIS® LINE : poteau sans encoches pour occultation horizontale
Conçu et fabriqué en France, le poteau AXIS® LINE allie esthétisme et praticité, offrant une solution élégante pour les clôtures résidentielles et professionnelles.
Il permet de glisser facilement des lames occultantes horizontales d'une épaisseur de 32 à 34 mm.
Sa conception simplifie l’installation d’une occultation sur un chantier, permettant un gain de temps lors de la pose.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions : longueurs : 1,07 à 3,10 m | section : 100 x 70 mm.
Compatibilité : lames occultantes horizontales de 32 à 34 mm d'épaisseur et de longueur inférieure ou égale à 2 m, compatible avec tous types de plaque de soubassement.
Structure : poteau sans encoche | feuillard Sendzimir galvanisé.
Installation : à sceller (scellement court ou long) | sur platine soudée (jusqu'à 1,20 m de hauteur) | pose en redan possible | adaptable aux terrains en dénivelé.
Finition : plastification Haute Adhérence Polyester | coloris standard : Gris 7016, Noir 9005 | options : finitions texturées, revêtement "Protect+".
Durabilité : garantie 10 ans anti-corrosion | fabrication française.
Caractéristique spécifique : pose à l'avancement sans accessoire supplémentaire.
Matériaux
- Aciers
Divers
Applications : clôtures résidentielles et espaces professionnels nécessitant une occultation esthétique.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Protection
- Aménagement
- Ingénierie
- Adaptabilité
- Ancrage
- Performance
- Sécurité
- Infrastructure
- Clôture
- Poteau
- Design
- élégance
- Structure
- Innovation
- Support
- Pilier
- Construction
- Précision
- Durabilité
- Discrétion
- Installation
- Personnalisation
- Fiabilité
- Qualité
- Dirickx
- Maintenance
- Esthétique
- Résistance
- Confort visuel
- Solidité
- Modernité
- Modularité
- Polyvalence
- Robustesse
- Stabilité
- HARMONIE
- Efficacité
- Afficher plus
