AXIS® LINE : poteau sans encoches pour occultation horizontale

DIRICKX

Conçu et fabriqué en France, le poteau AXIS® LINE allie esthétisme et praticité, offrant une solution élégante pour les clôtures résidentielles et professionnelles. 

Il permet de glisser facilement des lames occultantes horizontales d'une épaisseur de 32 à 34 mm. 

Sa conception simplifie l’installation d’une occultation sur un chantier, permettant un gain de temps lors de la pose.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions : longueurs : 1,07 à 3,10 m | section : 100 x 70 mm.
Compatibilité : lames occultantes horizontales de 32 à 34 mm d'épaisseur et de longueur inférieure ou égale à 2 m, compatible avec tous types de plaque de soubassement.
Structure : poteau sans encoche | feuillard Sendzimir galvanisé.
Installation : à sceller (scellement court ou long) | sur platine soudée (jusqu'à 1,20 m de hauteur) | pose en redan possible | adaptable aux terrains en dénivelé.
Finition : plastification Haute Adhérence Polyester | coloris standard : Gris 7016, Noir 9005 | options : finitions texturées, revêtement "Protect+".
Durabilité : garantie 10 ans anti-corrosion | fabrication française.
Caractéristique spécifique : pose à l'avancement sans accessoire supplémentaire.

Matériaux

  • Aciers

Divers

Applications : clôtures résidentielles et espaces professionnels nécessitant une occultation esthétique.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
