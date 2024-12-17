AXIS® LINE : poteau sans encoches pour occultation horizontale

Conçu et fabriqué en France, le poteau AXIS® LINE allie esthétisme et praticité, offrant une solution élégante pour les clôtures résidentielles et professionnelles.

Il permet de glisser facilement des lames occultantes horizontales d'une épaisseur de 32 à 34 mm.

Sa conception simplifie l’installation d’une occultation sur un chantier, permettant un gain de temps lors de la pose.