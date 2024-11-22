Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Barrières levantes DIRICKX : 4 modèles disponibles

Partager le produit
DIRICKX

DIRICKX propose une gamme de 4 barrières levantes  composée  d'une barrière manuelle et de trois barrières automatiques : MOS23, MCS51 et MCS58.

Qu'il s'agisse d'une utilisation ponctuelle ou intensive, ces 4 modèles couvrant des passages de 2 à 12 mètres (selon modèle), proposent une réponse adaptée à chaque configuration de site. .

Un large éventail d'options de personnalisation permet de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

BARRIERE MANUELLE : Conçue pour un usage modéré
Manuelle
Trafic : modéré
Passage : 2 m à 9 m
Positionnement lisse : centrale

MOS23 : Conçue pour un usage intensif et continu
Automatique
Trafic : intensif
Nombre de cycle par jour : 15 000
Passage : 3 m à 6 m
Positionnement lisse : centrale / latérale : droite – gauche
-
MCS51 : Adaptée aux sites avec des impératifs de sécurité
Automatique
Trafic : intensif
Nombre de cycle par jour : 15 000
Passage : 3 m à 6 m
Positionnement lisse : centrale / latérale : droite – gauche
Anti-vandalisme
-
MCS58 : Conçue pour de très larges passages de véhicule
Automatique
Trafic : intensif
Nombre de cycle par jour : 15 000
Passage : 3 m à 12 m
Positionnement lisse : centrale / latérale : droite – gauche
Grande longueur
Anti-vandalisme

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DIRICKX - Batiweb

DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails depuis plus de 100 ans. DIRICKX...

Le Bas Rocher
53800 CONGRIER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.