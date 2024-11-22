Barrières levantes DIRICKX : 4 modèles disponibles
DIRICKX propose une gamme de 4 barrières levantes composée d'une barrière manuelle et de trois barrières automatiques : MOS23, MCS51 et MCS58.
Qu'il s'agisse d'une utilisation ponctuelle ou intensive, ces 4 modèles couvrant des passages de 2 à 12 mètres (selon modèle), proposent une réponse adaptée à chaque configuration de site. .
Un large éventail d'options de personnalisation permet de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
BARRIERE MANUELLE : Conçue pour un usage modéré
Manuelle
Trafic : modéré
Passage : 2 m à 9 m
Positionnement lisse : centrale
MOS23 : Conçue pour un usage intensif et continu
Automatique
Trafic : intensif
Nombre de cycle par jour : 15 000
Passage : 3 m à 6 m
Positionnement lisse : centrale / latérale : droite – gauche
-
MCS51 : Adaptée aux sites avec des impératifs de sécurité
Automatique
Trafic : intensif
Nombre de cycle par jour : 15 000
Passage : 3 m à 6 m
Positionnement lisse : centrale / latérale : droite – gauche
Anti-vandalisme
-
MCS58 : Conçue pour de très larges passages de véhicule
Automatique
Trafic : intensif
Nombre de cycle par jour : 15 000
Passage : 3 m à 12 m
Positionnement lisse : centrale / latérale : droite – gauche
Grande longueur
Anti-vandalisme
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
