Barrières levantes DIRICKX : 4 modèles disponibles

DIRICKX propose une gamme de 4 barrières levantes composée d'une barrière manuelle et de trois barrières automatiques : MOS23, MCS51 et MCS58.

Qu'il s'agisse d'une utilisation ponctuelle ou intensive, ces 4 modèles couvrant des passages de 2 à 12 mètres (selon modèle), proposent une réponse adaptée à chaque configuration de site. .

Un large éventail d'options de personnalisation permet de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.