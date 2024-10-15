Poteau AXIS® : Le plus résistant du marché

Le poteau AXIS® est le poteau de clôture le plus résistant du marché.

Fabriqué en France, il allie robustesse extrême, polyvalence et facilité d’installation pour répondre aux exigences de sécurité les plus élevées.

Conçu pour des hauteurs jusqu’à 3 mètres, il offre une résistance mécanique optimale et est parfaitement adapté aux clôtures avec occultation jusqu’à 1,90 m.

Polyvalent, il s’installe sur platine, muret ou plaque de soubassement et s’adapte aux courbes, angles et dénivelés. Il peut être équipé de bavolets et d’un système de mise à la terre pour une sécurité renforcée.

Son système d’accrochage innovant permet une pose rapide des panneaux, sans accessoires supplémentaires.

Le poteau AXIS® est idéal pour les sites industriels, zones résidentielles et espaces publics nécessitant une sécurisation maximale.