Poteau AXIS® : Le plus résistant du marché
Le poteau AXIS® est le poteau de clôture le plus résistant du marché.
Fabriqué en France, il allie robustesse extrême, polyvalence et facilité d’installation pour répondre aux exigences de sécurité les plus élevées.
Conçu pour des hauteurs jusqu’à 3 mètres, il offre une résistance mécanique optimale et est parfaitement adapté aux clôtures avec occultation jusqu’à 1,90 m.
Polyvalent, il s’installe sur platine, muret ou plaque de soubassement et s’adapte aux courbes, angles et dénivelés. Il peut être équipé de bavolets et d’un système de mise à la terre pour une sécurité renforcée.
Son système d’accrochage innovant permet une pose rapide des panneaux, sans accessoires supplémentaires.
Le poteau AXIS® est idéal pour les sites industriels, zones résidentielles et espaces publics nécessitant une sécurisation maximale.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Section 70 x 100 mm
Longueurs disponibles : de 1,80 m à plus de 2,50 m
Le poteau AXIS est le poteau le plus résistant du marché et se caractérise par sa facilité d'installation, sa polyvalence et sa compatibilité avec différents types de panneaux DIRICKX.
Matériaux
- Aciers
- Polyester
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
