Portails industriels ALLIX® : sécurisation fiable des accès professionnels

DIRICKX

La gamme de portails ALLIX® développée par DIRICKX a été conçue pour répondre aux exigences élevées des sites industriels, logistiques et tertiaires. 

Elle propose une offre complète de portails coulissants, autoportants et pivotants, alliant sécurité, robustesse et confort d’utilisation. 

Déclinée dans de nombreuses dimensions et configurations de remplissage, cette gamme s’adapte aussi bien aux accès piétons qu’aux zones de circulation destinées aux poids lourds.

Matériaux

  • Aciers

Labels et certifications

  • EN
  • NF

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
DIRICKX

DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails depuis plus de 100 ans. DIRICKX...

Le Bas Rocher
53800 CONGRIER
France

