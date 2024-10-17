Portails industriels ALLIX® : sécurisation fiable des accès professionnels

La gamme de portails ALLIX® développée par DIRICKX a été conçue pour répondre aux exigences élevées des sites industriels, logistiques et tertiaires.

Elle propose une offre complète de portails coulissants, autoportants et pivotants, alliant sécurité, robustesse et confort d’utilisation.

Déclinée dans de nombreuses dimensions et configurations de remplissage, cette gamme s’adapte aussi bien aux accès piétons qu’aux zones de circulation destinées aux poids lourds.