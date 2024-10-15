L’occultation LIXO® bois 22 mm de DIRICKX est un brise-vue en lames bois verticales conçu pour s’insérer dans les panneaux DIRICKX.

Cette solution apporte intimité, esthétisme et sécurité pour les maisons individuelles et les espaces publics, tout en valorisant l’aménagement extérieur.

Les lames bois de 22 mm, associées à la structure acier des panneaux DIRICKX, garantissent une solution robuste et durable, facile à installer et modulable selon la taille du panneau et les besoins du projet.

Sa teinte marron pigmentée confère à l'occultation un rendu naturel et chaleureux.

Matériaux (détail) :