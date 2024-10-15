Occultation LIXO® Bois 22 mm
L’occultation LIXO® bois 22 mm de DIRICKX est un brise-vue en lames bois verticales conçu pour s’insérer dans les panneaux DIRICKX.
Cette solution apporte intimité, esthétisme et sécurité pour les maisons individuelles et les espaces publics, tout en valorisant l’aménagement extérieur.
Les lames bois de 22 mm, associées à la structure acier des panneaux DIRICKX, garantissent une solution robuste et durable, facile à installer et modulable selon la taille du panneau et les besoins du projet.
Sa teinte marron pigmentée confère à l'occultation un rendu naturel et chaleureux.
Matériaux (détail) :
- Lattes en pin du Nord traité autoclave classe 4
- Bois certifié FSC (origine forêts du Nord de l'Europe)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
1. Matériau :
Lattes en pin du Nord traité autoclave classe 4
Bois certifié FSC (origine forêts du Nord de l'Europe)
2. Dimensions :
Épaisseur des lattes : 22 mm
Largeur des lattes : 47 mm (43 lattes) et 42 mm (2 lattes de rive)
Hauteurs disponibles : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m
3. Durabilité :
Garantie 10 ans contre les insectes xylophages
Matériaux
- Bois
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
- Dirickx
- Design moderne
- Intégration paysagère
