Portillons XYLIO® M100 et B20

DIRICKX

PORTILLONS XYLIO® B20 et M100 : 

Découvrez XYLIO®, le portillon prêt à poser, avec un vrai passage réel d'1 m.

La solution idéale pour valoriser l'entrée de votre propriété avec le meilleur rapport qualité-prix d'un portillon fabriqué en France.

Optez pour un portillon DIRICKX fabriqué en France, alliant esthétisme, sécurité et durabilité. 

Les avantages des portillons XYLIO® B20 et M100 :

  • Facilité de pose 
  • Gonds Locinox réglables
  • Serrure 100% acier inoxydable
  • Ouverture à 110° 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

XYLIO® M100 : Élégance et robustesse
Remplissage maille 100 x 55 mm en applique
Diamètre de fil 4,5 mm

XYLIO® B20 : Design épuré et sécurité renforcée
Remplissage barreaudé 20 x 20 mm
Entraxe 110 mm maximum

Hauteurs disponibles : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m
Passages : 1,00 / 1,25 m
Prêt à poser sur platine ou à sceller
Acier galvanisé et plastifié polyester
RAL 6005 et 7016
Options : Finitions texturées et mates, Revêtement "Protect+

Matériaux

  • Aciers

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
