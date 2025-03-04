Portillons XYLIO® M100 et B20

PORTILLONS XYLIO® B20 et M100 :

Découvrez XYLIO®, le portillon prêt à poser, avec un vrai passage réel d'1 m.

La solution idéale pour valoriser l'entrée de votre propriété avec le meilleur rapport qualité-prix d'un portillon fabriqué en France.

Optez pour un portillon DIRICKX fabriqué en France, alliant esthétisme, sécurité et durabilité.

Les avantages des portillons XYLIO® B20 et M100 :