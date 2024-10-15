Podcast
SOUBAX® – Plaque de soubassement robuste et légère

DIRICKX

La plaque de soubassement SOUBAX® de DIRICKX allie légèreté et robustesse, facilitant l’installation de vos clôtures tout en réduisant la pénibilité du travail. Pesant seulement 7 kg, soit sept fois moins qu’une plaque en béton, elle simplifie la manutention et le montage sur chantier, limitant la pénibilité et les risques d'accident de travail.

Conçue pour résister aux intempéries et protégée contre la corrosion pendant 10 ans, SOUBAX® s’intègre harmonieusement avec vos panneaux et poteaux DIRICKX. Sa fonctionnalité superposable offrent une flexibilité maximale.

SOUBAX® : légèreté, robustesse et confort d’installation pour sécuriser vos espaces sans effort.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

1. Matériau :
Acier galvanisé

2. Poids : 7 kg (7 fois plus légère qu'une plaque en béton)

3. Résistance :
0 casse
0 déformation
Résiste aux outils de jardin (rotofil, débroussailleuse)
Garantie 10 ans anti-corrosion

Matériaux

  • Aciers

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Les tags associés

DIRICKX - Batiweb

DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails depuis plus de 100 ans. DIRICKX...

Le Bas Rocher
53800 CONGRIER
France

