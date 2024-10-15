SOUBAX® – Plaque de soubassement robuste et légère

La plaque de soubassement SOUBAX® de DIRICKX allie légèreté et robustesse, facilitant l’installation de vos clôtures tout en réduisant la pénibilité du travail. Pesant seulement 7 kg, soit sept fois moins qu’une plaque en béton, elle simplifie la manutention et le montage sur chantier, limitant la pénibilité et les risques d'accident de travail.

Conçue pour résister aux intempéries et protégée contre la corrosion pendant 10 ans, SOUBAX® s’intègre harmonieusement avec vos panneaux et poteaux DIRICKX. Sa fonctionnalité superposable offrent une flexibilité maximale.

SOUBAX® : légèreté, robustesse et confort d’installation pour sécuriser vos espaces sans effort.