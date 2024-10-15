Portillon et portail AXIS® : 100% occultable
La gamme AXIS® de portillons et portails résidentiels s’adapte parfaitement aux maisons individuelles, jardins et accès secondaires, en complément des clôtures AXIS pour une continuité esthétique du linéaire de protection.
Elle propose une occultation totale pour une protection optimale contre les regards indiscrets tout en conservant design et robustesse.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
1. Dimensions :
Hauteurs disponibles : 1,00 / 1,25 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m
Passages : De 1,00 à 4,00 m selon modèle
2. Structure :
Remplissage : panneau AXIS C grands plis
Mailles : 200 x 55 mm
Diamètre du fil : 5 mm
Matériaux
- Aciers
- Polyester
Labels et certifications
- EN
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
