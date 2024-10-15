Podcast
Portillon et portail AXIS® : 100% occultable

DIRICKX

La gamme AXIS® de portillons et portails résidentiels s’adapte parfaitement aux maisons individuelles, jardins et accès secondaires, en complément des clôtures AXIS pour une continuité esthétique du linéaire de protection. 

Elle propose une occultation totale pour une protection optimale contre les regards indiscrets tout en conservant design et robustesse.

Caractéristiques techniques

1. Dimensions :
Hauteurs disponibles : 1,00 / 1,25 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m
Passages : De 1,00 à 4,00 m selon modèle

2. Structure :
Remplissage : panneau AXIS C grands plis
Mailles : 200 x 55 mm
Diamètre du fil : 5 mm

Matériaux

  • Aciers
  • Polyester

Labels et certifications

  • EN

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
DIRICKX - Batiweb

DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails depuis plus de 100 ans. DIRICKX...

Le Bas Rocher
53800 CONGRIER
France

Plus d'informations


