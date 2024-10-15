ULYX® : Portail autoportant très grand passage

1. Dimensions :

Hauteurs : 1,80 m à 2,50 m

Passages : 6 m à 16 m



2. Structure :

Section cadre : 80 x 60 mm

Renfort : 120 x 120 mm

Section poteau guide : variable selon le remplissage et les dimensions

Section poteau de réception : 100 x 100 mm à 150 x 150 mm



3. Remplissage :

Barreaux carrés 25 x 25 mm



4. Caractéristiques spécifiques :

Motorisé

Système d'entraînement par crémaillère acier



5. Finition :

Époxy + polyester

Coloris standard : Vert 6005, Gris 7016 / 7030 / 7035, Noir 9005, Blanc 9010

Options : 200 coloris RAL, finitions texturées et mates, revêtement "Protect+", galvanisation à chaud



6. Sécurité :

3 jeux de cellules pour une sécurité renforcée

Automatisme intégré dans la colonne