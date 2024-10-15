Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

ULYX® : Portail autoportant très grand passage

Partager le produit
DIRICKX

Le portail autoportant ULYX® est une solution de contrôle d'accès haut de gamme, conçue et fabriquée en France, spécialement adaptée aux grands passages allant jusqu'à 16 mètres. 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

1. Dimensions :
Hauteurs : 1,80 m à 2,50 m
Passages : 6 m à 16 m

2. Structure :
Section cadre : 80 x 60 mm
Renfort : 120 x 120 mm
Section poteau guide : variable selon le remplissage et les dimensions
Section poteau de réception : 100 x 100 mm à 150 x 150 mm

3. Remplissage :
Barreaux carrés 25 x 25 mm

4. Caractéristiques spécifiques :
Motorisé
Système d'entraînement par crémaillère acier

5. Finition :
Époxy + polyester
Coloris standard : Vert 6005, Gris 7016 / 7030 / 7035, Noir 9005, Blanc 9010
Options : 200 coloris RAL, finitions texturées et mates, revêtement "Protect+", galvanisation à chaud

6. Sécurité :
3 jeux de cellules pour une sécurité renforcée
Automatisme intégré dans la colonne

Matériaux

  • Aciers

Labels et certifications

  • EN
  • NF

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DIRICKX - Batiweb

DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails depuis plus de 100 ans. DIRICKX...

Le Bas Rocher
53800 CONGRIER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.