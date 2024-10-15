ULYX® : Portail autoportant très grand passage
Le portail autoportant ULYX® est une solution de contrôle d'accès haut de gamme, conçue et fabriquée en France, spécialement adaptée aux grands passages allant jusqu'à 16 mètres.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
1. Dimensions :
Hauteurs : 1,80 m à 2,50 m
Passages : 6 m à 16 m
2. Structure :
Section cadre : 80 x 60 mm
Renfort : 120 x 120 mm
Section poteau guide : variable selon le remplissage et les dimensions
Section poteau de réception : 100 x 100 mm à 150 x 150 mm
3. Remplissage :
Barreaux carrés 25 x 25 mm
4. Caractéristiques spécifiques :
Motorisé
Système d'entraînement par crémaillère acier
5. Finition :
Époxy + polyester
Coloris standard : Vert 6005, Gris 7016 / 7030 / 7035, Noir 9005, Blanc 9010
Options : 200 coloris RAL, finitions texturées et mates, revêtement "Protect+", galvanisation à chaud
6. Sécurité :
3 jeux de cellules pour une sécurité renforcée
Automatisme intégré dans la colonne
Matériaux
- Aciers
Labels et certifications
- EN
- NF
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
