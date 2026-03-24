Bati CCTP Constructions bois
Bati CCTP Constructions bois est un service en ligne du CSTB, dédié aux professionnels de la prescription des travaux de structure bois. Il permet de rédiger rapidement des CCTP complets, fiables et techniquement maîtrisés, à partir d’une bibliothèque de clauses expertes préétablies.
Bati CCTP Constructions bois couvre les bâtiments à ossature bois, l’ensemble des travaux de charpentes en bois, de bardages rapportés, de façades à ossature bois, de menuiseries extérieures en bois, de menuiseries intérieures, de fermetures et stores en bois, de parquets collés, de peinture sur subjectiles bois et dérivés du bois.
Le CSTB a sélectionné pour vous les modèles réellement utiles pour les marchés de travaux.
Bati CCTP Constructions bois est un service de rédaction de CCTP pour les travaux :
- de bâtiments à ossature bois (murs à ossature bois, travaux d’étanchéité à l’eau, travaux d’étanchéité à la vapeur d’eau, accessoires participant à la continuité du plan d’étanchéité à l’eau et de la barrière à la vapeur d’eau)
- de charpentes en bois (charpentes en bois, charpentes en bois lamellé-collé, travaux sur charpente existante, traitement de préservation des bois existants, supports de couverture en bois ou panneaux dérivés du bois, travaux sur solivage bois existant, travaux divers de charpente sur existants, remplacement à neuf de la charpente)
- de bardages rapportés (relevant d’un Avis Technique, à base de revêtements extérieurs en bois, en acier protégé et en acier inoxydable sur plateau métallique, à base de bardages métalliques traditionnels en aluminium), sur ossature bois ou ossature métallique, avec systèmes d’isolation thermique
- de façades à ossature en bois (lisses basses, feuilles pour barrière d’étanchéité anti-remontée capillaire, joints d’étanchéité à l’air, montants et traverses, voile de stabilité), de travaux d’étanchéité à l’eau et à la vapeur d’eau
- de menuiseries extérieures en bois (fenêtre en bois, portes-fenêtres en bois, porte d’entrée et de service en bois, remplacement de menuiseries extérieures en bois, travaux sur fermetures existantes) ;
- de menuiseries intérieures (huisseries et bâtis, portes intérieures, blocs-portes palières, blocs-portes DAS, escaliers en bois et rampes associées, barrières de sécurité pour escaliers)
- de fermetures et stores en bois (volets roulants, persiennes repliables, volets battants, persiennes battantes, travaux sur fermetures existantes)
- de parquets collés (travaux préparatoires, sous-couches sous parquets collés, supports à réaliser par le présent Lot, parquets collés, plinthes)
- de peinture sur subjectiles bois et dérivés du bois (travaux préparatoires et d’apprêts pour peintures intérieures, travaux de peinture intérieure, travaux de peinture extérieure, traitements antigraffitis, peintures fonctionnelles, rénovation de façades et menuiseries extérieures en bois, travaux de peinture intérieure dans existants).
Bati CCTP Constructions bois comporte une bibliothèque composée de :
- Modèles de clauses préétablies pour les spécifications générales et des prescriptions techniques. Cette partie constitue un canevas que l’utilisateur aura à compléter en ligne pour l’adapter à l’opération concernée.
- Modèles de descriptifs d’ouvrages préétablis. Elle comprend les descriptifs des ouvrages des différents lots, permettant à l’utilisateur d’établir rapidement la partie Descriptifs du CCTP.
Vidéo du produit
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
- Autre
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