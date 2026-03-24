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Bati CCTP Structures

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CSTB Éditions

Bati CCTP Structures est un service en ligne CSTB dédié aux professionnels de la prescription des travaux de structure. Il permet de rédiger rapidement des CCTP complets, fiables et techniquement maîtrisés, à partir d’une bibliothèque de clauses expertes préétablies.

Pensé pour les économistes de la construction, BET structures, architectes et maîtres d’ouvrage, Bati CCTP Structures couvre l’ensemble des travaux de structure, en neuf comme en rénovation : infrastructures et fondations, maçonnerie, ossature bois, structures métalliques, charpentes bois et métalliques.

Le CSTB a sélectionné pour vous les modèles réellement utiles pour les marchés de travaux.

Bati CCTP Structures est un service de rédaction de CCTP pour les travaux :

  • d’infrastructures et de fondations (fondations, béton, béton armé, dallages, chapes, cuvelage, canalisations d’évacuation enterrées)
  • de structures en béton (béton et béton armé, sols-chapes, escaliers, isolations-étanchéités-joints-protection incendie, enduits, ouvrages divers de gros œuvre, planchers préfabriqués à poutrelle et entrevous, planchers préfabriqués en béton précontraint, réfection de façades, démolition et déposé d’ouvrages existants, travaux de gros œuvre sur existants, travaux divers de gros œuvre sur existants, restructuration totale intérieure, rénovation de façades en matériaux apparents)
  • d’ouvrages en maçonnerie (de blocs béton de granulats de briques, de pierre naturelles, systèmes constructifs, conduits de fumée – ventilation, travaux divers de gros œuvre sur maçonneries existantes)
  • de bâtiments à ossature bois (murs à ossature bois, travaux d’étanchéité à l’eau, travaux d’étanchéité à la vapeur d’eau, accessoires participant à la continuité du plan d’étanchéité à l’eau et de la barrière à la vapeur d’eau)
  • de structures métalliques (ouvrages de structure métallique, planchers collaborants acier-béton, éléments de second œuvre, travaux sur structures métalliques existantes, remplacement à neuf de la structure métallique, réfection de l’isolation sous toiture de locaux industriels)
  • de charpentes en bois (charpentes en bois, charpentes en bois lamellé-collé, travaux sur charpente existante, traitement de préservation des bois existants, supports de couverture en bois ou panneaux dérivés du bois, travaux sur solivage bois existant, travaux divers de charpente sur existants, remplacement à neuf de la charpente)
  • de charpente métallique (ouvrages de charpente métallique, travaux sur charpentes existantes, remplacement à neuf de la charpente métallique, réfection de l’isolation sous toiture de locaux industriels).

Bati CCTP Structures comporte une bibliothèque composée de :

  • Modèles de clauses préétablies pour les spécifications générales et des prescriptions techniques. Cette partie constitue un canevas que l’utilisateur aura à compléter en ligne pour l’adapter à l’opération concernée.
  • Modèles de descriptifs d’ouvrages préétablis. Elle comprend les descriptifs des ouvrages des différents lots, permettant à l’utilisateur d’établir rapidement la partie Descriptifs du CCTP.

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Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
  • Autre
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