Bati CCTP Étanchéité
Bati CCTP Étanchéité est un service en ligne dédié aux professionnels de la prescription des travaux d’étanchéité. Il permet de rédiger rapidement des CCTP complets, fiables et techniquement maîtrisés, à partir d’une bibliothèque de clauses expertes préétablies.
Pensé pour les économistes de la construction, BET enveloppe du bâtiment, BET Étanchéité, architectes et maîtres d’ouvrage, Bati CCTP Étanchéité couvre l’ensemble des travaux d’ouvrages d’étanchéité, en neuf comme en rénovation : mise en œuvre des revêtements d’étanchéité bitumineux, membranes d’étanchéité synthétiques, Systèmes d’Étanchéité liquide.
Le CSTB a sélectionné pour vous les modèles réellement utiles pour les marchés de travaux.
Bati CCTP Étanchéité est un service de rédaction de CCTP pour les travaux d’étanchéité :
- des toitures-terrasses inaccessibles et techniques sur support béton
- des toitures-terrasses accessibles aux piétons et au séjour sur support béton
- des toitures-terrasses accessibles aux véhicules sur support béton
- des toitures-terrasses jardins et végétalisées sur support béton
- des toitures-terrasses inaccessibles et techniques sur support bois
- des toitures-terrasses accessibles aux piétons et au séjour sur support bois
- des toitures-terrasses végétalisées sur support bois
- des toitures-terrasses inaccessibles et techniques sur tôle d’acier nervurée
- des toitures-terrasses végétalisées sur tôle d’acier nervurée.
Bati CCTP Étanchéité comporte une bibliothèque composée de :
- Modèles de clauses préétablies pour les spécifications générales et des prescriptions techniques. Cette partie constitue un canevas que l’utilisateur aura à compléter en ligne pour l’adapter à l’opération concernée.
- Modèles de descriptifs d’ouvrages préétablis. Elle comprend les descriptifs des ouvrages des différents lots, permettant à l’utilisateur d’établir rapidement la partie Descriptifs du CCTP.
Vidéo du produit
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
- Autre
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- Toiture terrasse
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