Baumit FlexaSystem : revêtements d’imperméabilité façade

BAUMIT

Pour éviter les infiltrations dans les parois et l’aggravation des pathologies, il convient de protéger efficacement les façades. Baumit propose une gamme complète de revêtements d’imperméabilité pour la réfection des façades faïencées, micro-fissurées ou fissurées.

Matériaux (détail) :

  • Revêtement semi-épais D3/I1
  • Revêtement souple d’imperméabilité d’aspect lisse
  • Revêtement souple d’imperméabilité d’aspect structuré
  • Renfort non tissé pour revêtement d’imperméabilité

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Revêtements, conformes au NF DTU 42.1, ils constituent des protections légères et souples qui permettent de rénover durablement les façades
Baumit FlexaSystem se décline en deux aspects : Aspect lisse avec l’emploi du produit Baumit FlexaColor ou Baumit FlexaSilk / Aspect structuré avec l’emploi du produit Baumit FlexaTop K1.2

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

