FlexaTop : revêtement souple d'imperméabilité d’aspect taloché

BAUMIT

Revêtement souple renforcé de résine siloxane, sous forme de pâte en dispersion aqueuse, destiné à être appliqué sur les murs extérieurs des bâtiments. Finition d’aspect taloché

Finition pour systèmes d’imperméabilité de classe I1 à I4 selon le NF DTU 42.1.

Labels et certifications

  • NF

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
BAUMIT - Batiweb

Ce qui a commencé en 1810 avec un four à chaux est devenu l'une des marques de matériaux...

Zac du Gué de Launay 1 Imp. de la Centrale
77360 VAIRES-SUR-MARNE
France

