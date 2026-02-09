FlexaTop : revêtement souple d'imperméabilité d’aspect taloché
Revêtement souple renforcé de résine siloxane, sous forme de pâte en dispersion aqueuse, destiné à être appliqué sur les murs extérieurs des bâtiments. Finition d’aspect taloché
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Finition pour systèmes d’imperméabilité de classe I1 à I4 selon le NF DTU 42.1.
Labels et certifications
- NF
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
Baumit Ceramic J : solution de jointoiement esthétique façades
Mortier à la chaux teinté dans la masse pour la réalisation de joints de briques apparentes et de plaquettes de parement, en façade et sur les systèmes d’isolation...
FlexaTex : toile de renfort pour système d’imperméabilité
Toile synthétique utilisée pour le renforcement des systèmes d’imperméabilité Baumit FlexaSystem. Avec bords effrangés pour minimiser les effets de reprise.
Baumit CreativTop : enduit décoratif façades textures créatives
Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite L’aspect unique d’une façade ne dépend pas uniquement de sa couleur. Baumit CreativTop est un enduit de finition siloxané...
FlexaSilk : revêtement souple d'imperméabilité d’aspect lisse
Revêtement souple renforcé de résine siloxane, sous forme de pâte en dispersion aqueuse, destiné à être appliqué sur les murs extérieurs des...
Baumit FlexaSystem : revêtements d’imperméabilité façade
Pour éviter les infiltrations dans les parois et l’aggravation des pathologies, il convient de protéger efficacement les façades. Baumit propose une gamme complète de...
FlexaColor : revêtement semi-épais D3/I1 siloxané
Revêtement semi-épais élastique et renforcé de résine siloxane en phase aqueuse. Pour système d'imperméabilité de classe I1 selon le DTU 42.1...
CrystalSet : revêtement de finition pour des façades propres et durables
L'innovation Baumit CrystalSet est un système d'enduit de finition à 2 composants : le revêtement Baumit CrystalTop et son primaire associé Baumit CrystalActivator. Baumit...
CeramicFix : mortier-colle façade C2S1, gris ou blanc
La pose du carrelage est régie par diverses Normes Françaises (NF) et Cahiers de Prescription Technique (CPT), dont notamment la NF DTU 52.2 « Pose collée des revêtements...
Baumit CrystalTop : enduit de finition minéral
Baumit CyrstalTop est un enduit de finition minéral ce qui signifie que la vapeur d'eau peut facilement s'évaporer à travers des pores microscopiques, il est donc très...
Baumit StarSystem Nature : isolation de façade biosourcée
La façade qui répond aux enjeux énergétiques et environnementaux Créer un environnement sain, confortable et durable, c’est la volonté du Groupe Baumit....