FlexaColor : revêtement semi-épais D3/I1 siloxané
Revêtement semi-épais élastique et renforcé de résine siloxane en phase aqueuse. Pour système d'imperméabilité de classe I1 selon le DTU 42.1 ou pour système décoratif de classe D3 selon le DTU 59.1. Idéal pour les travaux d'entretien et de rénovation des façades isolées ou non.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pour système d'imperméabilité de classe I1 selon le DTU 42.1 ou pour système décoratif de classe D3 selon le DTU 59.1.
Idéal pour les travaux d'entretien et de rénovation des façades isolées ou non.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
Baumit Ceramic J : solution de jointoiement esthétique façades
Mortier à la chaux teinté dans la masse pour la réalisation de joints de briques apparentes et de plaquettes de parement, en façade et sur les systèmes d’isolation...
Baumit CreativTop : enduit décoratif façades textures créatives
Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite L’aspect unique d’une façade ne dépend pas uniquement de sa couleur. Baumit CreativTop est un enduit de finition siloxané...
FlexaSilk : revêtement souple d'imperméabilité d’aspect lisse
Revêtement souple renforcé de résine siloxane, sous forme de pâte en dispersion aqueuse, destiné à être appliqué sur les murs extérieurs des...
FlexaTex : toile de renfort pour système d’imperméabilité
Toile synthétique utilisée pour le renforcement des systèmes d’imperméabilité Baumit FlexaSystem. Avec bords effrangés pour minimiser les effets de reprise.
Baumit FlexaSystem : revêtements d’imperméabilité façade
Pour éviter les infiltrations dans les parois et l’aggravation des pathologies, il convient de protéger efficacement les façades. Baumit propose une gamme complète de...
CrystalSet : revêtement de finition pour des façades propres et durables
L'innovation Baumit CrystalSet est un système d'enduit de finition à 2 composants : le revêtement Baumit CrystalTop et son primaire associé Baumit CrystalActivator. Baumit...
CeramicFix : mortier-colle façade C2S1, gris ou blanc
La pose du carrelage est régie par diverses Normes Françaises (NF) et Cahiers de Prescription Technique (CPT), dont notamment la NF DTU 52.2 « Pose collée des revêtements...
FlexaTop : revêtement souple d'imperméabilité d’aspect taloché
Revêtement souple renforcé de résine siloxane, sous forme de pâte en dispersion aqueuse, destiné à être appliqué sur les murs extérieurs des...
Système Baumit open : façade isolée et murs qui respirent
Système Baumit open : la façade qui respire Que vous construisiez une nouvelle maison ou remettiez à neuf une ancienne, Baumit open est toujours la meilleure solution. Tous les...
Baumit CrystalTop : enduit de finition minéral
Baumit CyrstalTop est un enduit de finition minéral ce qui signifie que la vapeur d'eau peut facilement s'évaporer à travers des pores microscopiques, il est donc très...