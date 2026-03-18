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Bloc-porte Style | Gamme SMARTLINE

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JELD-WEN

Authentique et expressive : décors bois marqués, textures naturelles aux finitions contrastées avec ou sans vitrage.

Une famille complète au caractère affirmé et chaleureux.

Labels et certifications (détail) :

  • Certification FSC 

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Âme pleine
Âme isolante Climat B Classe 2
Finition mélaminé : Chêne Blanc, Chêne Doré, Chêne Noueux et Chêne Brun
Porte à chant droit
Paumelles finition noir ou inox suivant finition
Serrure magnétique
Version Vision 1 et 4 pour plus de luminosité (vitrage dépoli 2 faces - parclose débordante)
Pose fin de chantier SMART+ assortie à la porte
1 vantail

Matériaux

  • Bois

Labels et certifications

  • COV A+

Divers

Pose fin de chantier

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle

Fichiers à télécharger

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JELD-WEN - Batiweb

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

35 Avenue de la Ténarèze
32800 EAUZE
France

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