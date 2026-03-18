Bloc-porte Tendance | Gamme SMARTLINE
Des portes rainurées au style graphique et naturel.
Idéales pour les intérieurs qui veulent suivre les tendances actuelles : contemporain, urbain ou industriel.
Labels et certifications (détail) :
- Certification FSC
- Classé COV A
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Âme pleine
Âme isolante Climat B Classe 2 (porte plane non rainurée)
Finition placage bois naturel verni : Chêne, Chêne Blanchi et Frêne
Disponible en système coulissant : Châssis à galandage et Rail en applique
Porte à chant droit
Paumelles finition noire
Serrure magnétique
Pose fin de chantier SMART+ finition noir
1 vantail
Matériaux
- Bois
Divers
Pose fin de chantier
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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