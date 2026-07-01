Offre Délai Premium : huisserie
L’offre Délai Premium Huisserie de JELD-WEN répond aux besoins des professionnels du bâtiment confrontés à des contraintes de planning sur chantier.
Ces huisseries bois pour pose traditionnelle sont proposées en délais courts, avec un départ usine annoncé en J+3 après commande. Elles permettent de sécuriser l’avancement des travaux lorsque les besoins en menuiseries intérieures doivent être traités rapidement.
L’offre comprend des huisseries en 1 vantail écharpées et des huisseries en 2 vantaux bottelées, disponibles en plusieurs sections et hauteurs de talon. Les modèles sont équipés d’un joint d’étanchéité sur 3 côtés.
Avec ses références en résineux Perf+ finition prépeinte, cette solution s’adresse aux chantiers nécessitant une huisserie bois prête à intégrer dans un projet de construction ou de rénovation intérieure.
Les avantages de l'offre Délai Premium Huisserie :
- Départ usine en J+3 après commande
- Offre adaptée aux impératifs de chantier
- Huisseries bois pour pose traditionnelle
- Solutions disponibles en 1 vantail et 2 vantaux
- Plusieurs sections et hauteurs de talon proposées
- Joint d’étanchéité sur 3 côtés
- Finition prépeinte
- Commande simplifiée via bon de commande dédié
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Produit : huisserie bois
Marque : JELD-WEN
Offre : Délai Premium Huisserie
Type de pose : pose traditionnelle
Configurations : 1 vantail écharpée et 2 vantaux bottelée
Sections disponibles : 66 x 54 mm, 86 x 54 mm et 117 x 54 mm
Largeurs de vantaux en 1 vantail : 830 mm et 930 mm
Version 2 vantaux : vantaux égaux ou tiercés
Talons disponibles : 50 mm, 15 mm, 10 mm et 5 mm
Étanchéité : joint sur 3 côtés
Finition : prépeinte
Matériau indiqué : résineux Perf+
Nombre de références annoncées : 18
Délai annoncé : départ usine en J+3
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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