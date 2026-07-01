L’offre Délai Premium Huisserie de JELD-WEN répond aux besoins des professionnels du bâtiment confrontés à des contraintes de planning sur chantier.

Ces huisseries bois pour pose traditionnelle sont proposées en délais courts, avec un départ usine annoncé en J+3 après commande. Elles permettent de sécuriser l’avancement des travaux lorsque les besoins en menuiseries intérieures doivent être traités rapidement.

L’offre comprend des huisseries en 1 vantail écharpées et des huisseries en 2 vantaux bottelées, disponibles en plusieurs sections et hauteurs de talon. Les modèles sont équipés d’un joint d’étanchéité sur 3 côtés.

Avec ses références en résineux Perf+ finition prépeinte, cette solution s’adresse aux chantiers nécessitant une huisserie bois prête à intégrer dans un projet de construction ou de rénovation intérieure.

Les avantages de l'offre Délai Premium Huisserie :