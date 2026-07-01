Offre Délai Premium : portes stratifiées
Avec son offre Délai Premium, JELD-WEN propose aux professionnels du bâtiment une solution de portes stratifiées pensée pour répondre aux contraintes de chantier et aux besoins de réactivité.
Les portes stratifiées JELD-WEN sont fabriquées en 5 jours ouvrés pour un départ usine rapide, sous réserve des conditions de commande et du département de livraison. Ce service permet aux artisans, architectes et distributeurs de gagner en efficacité tout en conservant un large choix de finitions.
La gamme donne accès à une personnalisation complète de la porte intérieure décorative : choix du décor, type d’âme, sens d’ouverture, dimensions, ferrage, serrure, mortaise ou encore étanchéité en partie basse.
Avec 50 décors issus de la Collection Stratifiés 2025-2027, l’offre Délai Premium associe design, fonctionnalité et rapidité pour les projets d’aménagement intérieur, en neuf comme en rénovation.
Les avantages de l'offre Délai Premium Portes stratifiées :
- Départ usine en 5 jours ouvrés
- Offre adaptée aux contraintes de chantier
- Commande simplifiée en ligne
- Large choix de 50 décors stratifiés
- Personnalisation complète de la porte
- Finitions bois et coloris décoratifs disponibles
- Solution pensée pour les artisans, architectes et distributeurs
- Maintien du choix esthétique sans compromis sur les délais
- Possibilité d’accompagner les prescripteurs grâce aux indices de réflectivité des décors
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Produit : porte intérieure stratifiée
Marque : JELD-WEN
Service associé : Délai Premium
Délai annoncé : fabrication en 5 jours ouvrés
Condition de commande : commande passée avant 10h30 selon le département de livraison
Collection : Stratifiés 2025-2027
Nombre de décors : 50 décors
Finitions disponibles : bois authentiques et coloris décoratifs
Hauteur possible : jusqu’à 2700 mm selon le décor stratifié choisi
Options de configuration : type d’âme, sens d’ouverture, dimensions, ferrage, serrure, mortaise
Étanchéité : choix du type d’étanchéité en partie basse de la porte
Livraison : frais de port tous départements à 150 € HT selon les modalités indiquées par JELD-WEN
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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