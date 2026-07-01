Avec son offre Délai Premium, JELD-WEN propose aux professionnels du bâtiment une solution de portes stratifiées pensée pour répondre aux contraintes de chantier et aux besoins de réactivité.

Les portes stratifiées JELD-WEN sont fabriquées en 5 jours ouvrés pour un départ usine rapide, sous réserve des conditions de commande et du département de livraison. Ce service permet aux artisans, architectes et distributeurs de gagner en efficacité tout en conservant un large choix de finitions.

La gamme donne accès à une personnalisation complète de la porte intérieure décorative : choix du décor, type d’âme, sens d’ouverture, dimensions, ferrage, serrure, mortaise ou encore étanchéité en partie basse.

Avec 50 décors issus de la Collection Stratifiés 2025-2027, l’offre Délai Premium associe design, fonctionnalité et rapidité pour les projets d’aménagement intérieur, en neuf comme en rénovation.

Les avantages de l'offre Délai Premium Portes stratifiées :