Doubliplac : la gamme de doublage collé pour l’isolation intérieure

La gamme Doubliplac offre une solution complète de doublage collé pour l’isolation thermique intérieure (ITI), répondant aux exigences des professionnels du bâtiment. Conçue par HIRSCH Isolation, elle vient enrichir l’offre après le système de doublage sec Doublifix®, avec un produit pensé pour la pose collée, simple à mettre en œuvre et adapté à tous types de parois.

Doubliplac se distingue par sa performance, sa polyvalence et sa durabilité. Les panneaux sont légers, faciles à manipuler, et permettent une finition parfaite des murs intérieurs. Pour les besoins acoustiques, une version « dB » utilise un polystyrène élastifié afin de garantir non seulement une performance thermique élevée mais aussi une isolation acoustique renforcée.

Engagée dans une démarche environnementale, la gamme intègre jusqu’à 40 % de polystyrène expansé recyclé, est fabriquée en France, et les plaques de plâtre associées sont certifiées NF. L’outil de production d’HIRSCH Isolation à Béziers a bénéficié d’un investissement d’1 million d’euros pour automatiser et moderniser la ligne dédiée à Doubliplac.

En matière de technique, Doubliplac répond aux exigences de la réglementation RE2020 pour les constructions neuves et permet d’accéder aux dispositifs d’aides en rénovation. Deux niveaux de performance thermique sont disponibles : la version Th32 avec un lambda de 0,032 W/m·K et la version hautes performances Th30 avec un lambda de 0,030 W/m·K, toutes deux déclinées en version acoustique. Le catalogue propose de longues longueurs (2 500 à 3 000 mm), largeur standard de 1 200 mm et épaisseurs variables selon les performances souhaitées, avec la possibilité de dimensions spécifiques sur demande.