Foamtack Pro Construct : colle mousse pour murs

Mousse adhésive certifiée KOMO pour toutes les structures non porteuses et porteuses en matériaux dimensionnellement stables tels que les blocs de construction rapide calibrés, les briques silico-calcaires (briques de silicate), le béton cellulaire ou les blocs de béton (non porteurs).

Il s’agit d’une alternative efficace à la maçonnerie ou à l’utilisation de colle en poudre. Grâce au durcissement rapide et à l'absence d'humidité, le mur peut être fini presque immédiatement (plâtrage, installation de fenêtres, etc.).

Le travail peut être réalisé rapidement, sans mélange et sans temps d'attente entre les couches de briques. 1 bombe de FoamTack Pro Construct suffit pour 10 m² de blocs de béton cellulaire (600 x 250 x 150 mm).

FoamTack Pro Construct est une mousse adhésive non pénétrante qui assure un contact optimal entre les matériaux à coller, même avec des blocs de construction creux. Elle s'applique à des températures ambiantes comprises entre -10°C et +35°C.

Collage certifié de structures porteuses en briques céramiques de construction rapide, blocs de béton cellulaire ou briques silico-calcaires.

Collage sans pont thermique de panneaux isolants rigides et d'autres éléments de construction.

Montage de plaques de plâtre, de panneaux de meubles et d'éléments intérieurs contre les murs et les cadres.

Installation de tablettes de fenêtre.

Fixation des boîtiers électriques encastrés.

Exigences de base

Les matériaux doivent être structurellement sains et adaptés à l'application. La vérification et le calcul de la capacité portante de la construction relèvent de la responsabilité d'une personne formée et habilitée à cet effet. Les structures porteuses ne peuvent être construites que par des utilisateurs professionnels et formés.

Les matériaux utilisés doivent être dimensionnellement stables et adaptés à un collage en couche mince, tels que la brique silico-calcaire (brique silico-silicatée) de classe de tolérance T3 ou le béton cellulaire de classe TLMB.

L'application de FoamTack Pro Construct doit être conforme aux instructions de traitement telles que décrites dans le certificat KOMO SKGIKOB.014905.01.FR., téléchargeable depuis la page produit.

La couche inférieure (couche de base) est entièrement posée dans un mortier adapté à la résistance à la compression de l'ensemble de la construction. La couche de base doit être posée à plat et de niveau. Le collage ultérieur avec FoamTack Pro Construct a lieu après le durcissement (fonctionnel) du mortier de la base.

À partir du 24 août 2023, une formation appropriée devra être suivie pour l'utilisation industrielle ou professionnelle de produits à base de polyuréthane. Utiliser dans un endroit bien aéré et porter un équipement de protection individuelle approprié.

Préparation – travaux généraux

Vérifiez la précision dimensionnelle et la qualité des matériaux. Les surfaces doivent être exemptes de glace, propres et sans poussière. Les pierres peuvent être légèrement humides (séchage à la main), mais pas détrempées. La pulvérisation d'humidité avant ou après l'application de la colle accélère la réaction et favorise une formation cellulaire uniforme sur des pierres très sèches. La température idéale la cartouche est de +20°C.

Protégez les matériaux sensibles contre les éclaboussures.

Agitez vigoureusement la bombe de FoamTack Pro Construct pendant 30 secondes. Montez la cartouche sur le Spray & PUR Gun. Ajustez la vis de réglage pour pouvoir appliquer facilement le cordon de colle souhaité. Pulvériser à une hauteur de +/- 1 cm et tenir le pistolet à un angle d'environ 45 degrés. Pulvérisez avec un mouvement de traction. Agiter régulièrement la bombe pendant l'utilisation.

Brosse toujours le dessus de la couche précédente et le dessous de la pierre à poser pour enlever la poussière et les irrégularités. Pour des pierres jusqu'à 13 cm de largeur, un seul cordon de colle est appliqué ; pour des pierres plus larges, deux cordons de colle sont nécessaires.

Placez la couche suivante de pierres avant la formation d'une peau. Les pierres doivent être empilées dans les 3 à 6 minutes suivant l'application des cordons de colle, en fonction de la température et de l'humidité de l'air. Si une peau se forme à cause d'un temps d'attente trop long, la colle doit être grattée et une nouvelle couche de colle doit être appliquée.

Lors de l'utilisation de briques à tenon et mortaise, les joints verticaux ne doivent pas être collés. Pour les raccords d'angle, les pierres coupées sur mesure ou les pierres sans tenon et mortaise, les joints verticaux doivent tout de même être collés.

Pose de film DPC

Brosse le dessus du bloc de seuil pour enlever la poussière. Appliquez deux cordons de colle de 2 cm sur le bloc de seuil et posez la feuille DPC. Attendez 5 à 10 minutes pour permettre le premier couche de colle de durcir. Placez immédiatement une nouvelle rangée de pierres sur le DPC.

Collage de blocs de construction creux

Utilisez uniquement des briques de construction rapide adaptées, rectifiées et calibrées, et respectez les exigences de mise en œuvre du fabricant. Les murs doivent toujours être posés dans les règles de l'art afin d'obtenir une construction droite sur tous les plans.

Appliquez 1 à 2 cordons de colle de 5 cm d'épaisseur sur toute la longueur de la couche précédente. Laissez à 4-5 cm du bord de la pierre. Placez la couche suivante de pierres dans les 3 à 6 minutes suivant l'application des cordons de colle (en fonction de la température et de l'humidité) et avant qu'une peau ne se forme.



Collage de blocs pleins (béton cellulaire, pierre silicatée, calcaire silicaté, bloc de béton)

Utilisez uniquement des pierres adaptées et aux dimensions précises, recommandées pour un collage fin et à sec. Utilisez des profils de réglage ou un niveau à bulle adapté pour garantir la rectitude.

Appliquez 1 à 2 cordons de colle de 2 à 3 cm d'épaisseur sur toute la longueur de la couche précédente. Laissez à 4-5 cm du bord de la pierre. Posez la couche suivante de pierres dans les 3 à 6 minutes suivant l'application des cordons de colle (en fonction de la température et de l'humidité de l'air) et avant la formation d'une peau. Utilisez un marteau en caoutchouc pour tapoter doucement les pierres en position, dans le temps ouvert.



Collage de plaques de plâtre, de panneaux de meubles et de panneaux isolants rigides

Appliquez en cordons de 2 à 5 cm de diamètre, en fonction de la planéité du support. Attendez que la colle sèche au toucher (+/- 2 minutes) avant de continuer. La collea maintenant suffisamment d'adhérence pour soutenir les plaques. Appliquez les plaques contre le mur et fixez-les pendant 10 minutes.

Collage sur un mur existant : appliquez FoamTack Pro Construct uniformément autour du périmètre (à 5 cm du bord) et en formant un motif en croix.

Collage sur une structure porteuse en bois, aluminium ou acier : appliquez FoamTack Pro Construct sur la structure porteuse.



Finition et nettoyage

Durcit après 30 minutes. Chargeable et prêt à être fini après 60 minutes.

Éliminez la mousse non durcie avec le nettoyant Tec7 Spray & PUR. Nettoyez également l'extérieur et l'intérieur du pistolet avec le nettoyant Spray & PUR.

Il est préférable de laisser une cartouche entamée montée sur le pistolet Spray & PUR. Fermez complètement la valve et stockez en position verticale, avec le pistolet orienté vers le haut. De cette façon, une cartouche peut être réutilisée pendant plusieurs semaines.

Lors du dévissage de la cartouche, il est possible que de la mousse s'échappe de la valve. Effectuez cette opération dans un environnement sûr et orientez la valve loin des personnes et des surfaces sensibles.

Nettoyez-vous les mains avec Powerwipes. Retirez la mousse durcie en la grattant. Tous les résidus restants peuvent être éliminés avec Remove All.

Pas d'adhérence sur PE, PP et autres plastiques à structure cellulaire fermée. En cas de doute, effectuez un test d’adhérence.

Labels et certifications (détail) :