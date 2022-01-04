Formation Chargé d’affaires avec SNFA

ConnexionS'abonner
SNFA

Généralement rattaché directement au directeur d’agence, sa mission est de suivre l’ensemble de la prestation, en collaboration avec le Bureau d’études, l’Atelier de production, la logistique, le secrétariat comptable. C’est un peu le chef de projet de la menuiserie alu.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation

Formations :

  • BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation
  • Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 1 800 € è 2 800 €

Lieu de travail : Bureau et chantier

Evolution : Directeur commercial ou entrepreneur
 

Qualités

  • Sens des responsabilités 
  • Organisation 
  • Rigueur 
  • Goût du travail en équipe 
  • Maîtrise des logiciels de gestion de projets

Suivi et contrôle des études
Préparation des achats et commandes
Suivi de la mise en fabrication
Gestion des approvisionnements du chantier
Suivi et réception du chantier

  • Tertiaire
