Formation Responsable d’atelier avec SNFA

SNFA

Le responsable d’atelier a un rôle majeur dans l’organisation du travail. Il anime et gère une ou plusieurs équipes afin d’assurer la production dans les conditions de rendement, qualité, coûts, sécurité. Il dispose généralement d’une expérience significative au sein des équipes de production en atelier.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

  • CAP menuisier aluminium-verre
  • BP menuiserie aluminium-verre 
  • BAC PRO menuisier aluminium-verre
  • BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation AFPA Menuisier aluminium

Salaire : 1 800 € à 3 000 €

Lieu de travail : Atelier de fabrication et bureau

Evolution : Directeur de production et entrepreneur

Qualités :

  • Organisation et réactivité 
  • Sens du management et disponibilité 
  • Connaissance des métiers 
  • Pédagogie et patience
     

Organisation de la production
Encadrement des équipes
Gestion des plannings
Garantit la sécurité des équipes

Formation

Familles d'ouvrage

  • Tertiaire
