Formation Responsable d’atelier avec SNFA

Le responsable d’atelier a un rôle majeur dans l’organisation du travail. Il anime et gère une ou plusieurs équipes afin d’assurer la production dans les conditions de rendement, qualité, coûts, sécurité. Il dispose généralement d’une expérience significative au sein des équipes de production en atelier.

Formations :

CAP menuisier aluminium-verre

BP menuiserie aluminium-verre

BAC PRO menuisier aluminium-verre

BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation AFPA Menuisier aluminium

Salaire : 1 800 € à 3 000 €

Lieu de travail : Atelier de fabrication et bureau

Evolution : Directeur de production et entrepreneur

Qualités :