Formation Responsable qualité avec SNFA

SNFA

Le responsable qualité intervient à toutes les étapes d’un projet pour traquer les imperfections.

Depuis la sélection des matières premières, des sous-traitants, jusqu’à la mise en place des procédés de fabrication, de pose et les retours au SAV, le responsable qualité s’inscrit dans une démarche d’amélioration constante de façon à respecter notamment les normes et réglementations. 

 Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

  • BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation
  • Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 1 800 € à 2 500 € 

Lieu de travail : Bureau, atelier et chantier

Evolution : Directeur de la qualité 

Qualités :

  • Rigueur 
  • Persévérances 
  • Diplomatie 
  • Exigence

Connaissance des normes et réglementations
Analyse des procédés de fabrication et pose
Contrôle des marchandises
Gestion du SAV et analyse des retours

