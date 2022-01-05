Formation Responsable qualité avec SNFA

Le responsable qualité intervient à toutes les étapes d’un projet pour traquer les imperfections.

Depuis la sélection des matières premières, des sous-traitants, jusqu’à la mise en place des procédés de fabrication, de pose et les retours au SAV, le responsable qualité s’inscrit dans une démarche d’amélioration constante de façon à respecter notamment les normes et réglementations.

Formations :

BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation

Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 1 800 € à 2 500 €

Lieu de travail : Bureau, atelier et chantier

Evolution : Directeur de la qualité

Qualités :