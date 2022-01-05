ConnexionS'abonner
Formation Chargé d’études de prix avec SNFA

SNFA

Le chargé d’études de prix étudie le besoin du client et la réponse technique à lui apporter. Avec ces éléments, il fixe le juste prix : celui qui à la fois sera accepté par le client et permettra à l’entreprise de progresser.

Un métier complet et épanouissant, à mi-chemin entre le commercial et la création.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation

Formations :

  • BAC PRO menuisier aluminium-verre
  • BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation 
  • Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 1 800 € à 2 500 €

Lieu de travail : Clientèle et bureau d’études

Evolution : Directeur commercial

Qualités :

  • Vision transversale 
  • Adaptabilité & réactivité 
  • Audace 
  • Goût du travail en équipe 
  • Maîtrise des logiciels de conception

Évaluer le besoin du client
Proposer une solution produit en collaboration avec le bureau d’études
Calculer les seuils de rentabilité
Établir les prix de vente
Formuler une réponse au client

Familles d'ouvrage

  • Tertiaire
