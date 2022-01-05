Formation Chargé d’études de prix avec SNFA

Le chargé d’études de prix étudie le besoin du client et la réponse technique à lui apporter. Avec ces éléments, il fixe le juste prix : celui qui à la fois sera accepté par le client et permettra à l’entreprise de progresser.

Un métier complet et épanouissant, à mi-chemin entre le commercial et la création.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation

Formations :

BAC PRO menuisier aluminium-verre

BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation

Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 1 800 € à 2 500 €

Lieu de travail : Clientèle et bureau d’études

Evolution : Directeur commercial

Qualités :