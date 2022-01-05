Formation Menuisier aluminium avec SNFA
Le menuisier aluminium conçoit les éléments d’aménagement de l’habitat (fenêtre, véranda, baies vitrées, portail…).
De la prise de commande jusqu’à la fabrication, en passant par la recommandation et la prise de mesure, le menuisier aluminium a de multiples talents. Il est à la fois un créatif et un technicien. Selon la taille de l’entreprise, il peut aussi intervenir lors de la pose des menuiseries.
Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.
Formations :
- CAP menuisier aluminium-verre
- BP menuiserie aluminium-verre
- BAC PRO menuisier aluminium-verre
- AFPA Menuisier aluminium
Salaire : 1 200 € à 2 500 €
Lieu de travail : Atelier
Evolution : Chef d’équipe, contremaître ou entrepreneur
Qualités :
- Précision, rigueur et habileté
- Maîtrise du dessin industriel
- Maîtrise de la découpe de l’aluminium
- Connaissance des normes
- Sens de l’esthétique
- Polyvalence
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Prise de mesures
Étude de faisabilité du projet
Dessin de l’ouvrage
Découpe et façonne des pièces d’aluminium
Assemble des éléments de menuiserie aluminium
Divers
Formation
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
Les tags associés
Formation Responsable d’atelier avec SNFA
Le responsable d’atelier a un rôle majeur dans l’organisation du travail. Il anime et gère une ou plusieurs équipes afin d’assurer la production dans les conditions...
Formation Poseur installateur avec SNFA
Grâce au poseur installateur, les habitations sont préservées des intempéries et protégées des tentatives d’effraction. Il prépare et pose toutes fermetures...
Formation Métreur avec SNFA
À la fois technicien et économiste, le métreur intervient sur un chantier pour y effectuer mesures et relevés dans le but d’estimer le prix des travaux de construction/...
Formation Concepteur dessinateur avec SNFA
Le concepteur dessinateur intervient avant la fabrication d’une menuiserie extérieure ou intérieure pour la concevoir et la dessiner. Il étudie tous les paramètres de...
Formation Chargé d’affaires avec SNFA
Généralement rattaché directement au directeur d’agence, sa mission est de suivre l’ensemble de la prestation, en collaboration avec le Bureau d’études, l’Atelier...
Formation Conducteur de travaux avec SNFA
Le conducteur de travaux prépare et pilote l’intervention sur les chantiers pour optimiser la coordination des équipes. Un métier excitant et à forte responsabilité...
Formation Technico-commercial avec SNFA
Le Technico-commercial assure une mission essentielle dans l’entreprise, celle de la vente des produits et services. Pour cela, il prospecte les futurs clients et livre des propositions commerciales....
Formation Responsable qualité avec SNFA
Le responsable qualité intervient à toutes les étapes d’un projet pour traquer les imperfections. Depuis la sélection des matières premières, des sous-traitants,...
Formation Chargé d’études de prix avec SNFA
Le chargé d’études de prix étudie le besoin du client et la réponse technique à lui apporter. Avec ces éléments, il fixe le juste prix : celui qui...