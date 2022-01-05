Formation Menuisier aluminium avec SNFA

Le menuisier aluminium conçoit les éléments d’aménagement de l’habitat (fenêtre, véranda, baies vitrées, portail…).

De la prise de commande jusqu’à la fabrication, en passant par la recommandation et la prise de mesure, le menuisier aluminium a de multiples talents. Il est à la fois un créatif et un technicien. Selon la taille de l’entreprise, il peut aussi intervenir lors de la pose des menuiseries.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

CAP menuisier aluminium-verre

BP menuiserie aluminium-verre

BAC PRO menuisier aluminium-verre

AFPA Menuisier aluminium

Salaire : 1 200 € à 2 500 €

Lieu de travail : Atelier

Evolution : Chef d’équipe, contremaître ou entrepreneur

Qualités :