Formation Menuisier aluminium avec SNFA

SNFA

Le menuisier aluminium conçoit les éléments d’aménagement de l’habitat (fenêtre, véranda, baies vitrées, portail…).

De la prise de commande jusqu’à la fabrication, en passant par la recommandation et la prise de mesure, le menuisier aluminium a de multiples talents. Il est à la fois un créatif et un technicien. Selon la taille de l’entreprise, il peut aussi intervenir lors de la pose des menuiseries.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

  • CAP menuisier aluminium-verre 
  • BP menuiserie aluminium-verre
  • BAC PRO menuisier aluminium-verre 
  • AFPA Menuisier aluminium

Salaire : 1 200 € à 2 500 €

Lieu de travail : Atelier

Evolution : Chef d’équipe, contremaître ou entrepreneur

Qualités  :

  • Précision, rigueur et habileté 
  • Maîtrise du dessin industriel 
  • Maîtrise de la découpe de l’aluminium 
  • Connaissance des normes 
  • Sens de l’esthétique 
  • Polyvalence

Prise de mesures
Étude de faisabilité du projet
Dessin de l’ouvrage
Découpe et façonne des pièces d’aluminium
Assemble des éléments de menuiserie aluminium

  • Tertiaire
