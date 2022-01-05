ConnexionS'abonner
Formation Concepteur dessinateur avec SNFA

SNFA

Le concepteur dessinateur intervient avant la fabrication d’une menuiserie extérieure ou intérieure pour la concevoir et la dessiner. Il étudie tous les paramètres de faisabilité du projet : calcul, chiffrage et organisation, matériaux, normes... Il sait faire preuve de méthodologie et de créativité.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

  • BAC PRO menuisier aluminium-verre
  • BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation
  • Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 1 600 € à 3 000 €

Lieu de travail : Bureau d’études

Evolution : Directeur de BE (bureau d’études) ou entrepreneur

Qualités :

  • Créativité et curiosité 
  • Rigueur Connaissances des normes et réglementations thermiques 
  • Maîtrise de l’outil informatique et de la DAO/CAO

Caractéristiques techniques

Plans de fabrication et d’exécution
Préparation des documents en vue du débit, de la fabrication et de la pose
Devis auprès des fabricants et fournisseurs
Lancement/suivi des commandes, et fournisseurs

Formation

Familles d'ouvrage

  • Tertiaire
SNFA

SNFA, organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs...

10 rue du Débarcadère
75852 Paris cedex 17
France

