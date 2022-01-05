Formation Concepteur dessinateur avec SNFA
Le concepteur dessinateur intervient avant la fabrication d’une menuiserie extérieure ou intérieure pour la concevoir et la dessiner. Il étudie tous les paramètres de faisabilité du projet : calcul, chiffrage et organisation, matériaux, normes... Il sait faire preuve de méthodologie et de créativité.
Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.
Formations :
- BAC PRO menuisier aluminium-verre
- BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation
- Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade
Salaire : 1 600 € à 3 000 €
Lieu de travail : Bureau d’études
Evolution : Directeur de BE (bureau d’études) ou entrepreneur
Qualités :
- Créativité et curiosité
- Rigueur Connaissances des normes et réglementations thermiques
- Maîtrise de l’outil informatique et de la DAO/CAO
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Plans de fabrication et d’exécution
Préparation des documents en vue du débit, de la fabrication et de la pose
Devis auprès des fabricants et fournisseurs
Lancement/suivi des commandes, et fournisseurs
Divers
Formation
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
Les tags associés
- Calcul
- Matériaux
- Normes
- Snfa
- Bureau d’études
- Afficher plus
Formation Chargé d’études de prix avec SNFA
Le chargé d’études de prix étudie le besoin du client et la réponse technique à lui apporter. Avec ces éléments, il fixe le juste prix : celui qui...
Formation Responsable d’atelier avec SNFA
Le responsable d’atelier a un rôle majeur dans l’organisation du travail. Il anime et gère une ou plusieurs équipes afin d’assurer la production dans les conditions...
Formation Poseur installateur avec SNFA
Grâce au poseur installateur, les habitations sont préservées des intempéries et protégées des tentatives d’effraction. Il prépare et pose toutes fermetures...
Formation Métreur avec SNFA
À la fois technicien et économiste, le métreur intervient sur un chantier pour y effectuer mesures et relevés dans le but d’estimer le prix des travaux de construction/...
Formation Menuisier aluminium avec SNFA
Le menuisier aluminium conçoit les éléments d’aménagement de l’habitat (fenêtre, véranda, baies vitrées, portail…). De la prise de...
Formation Chargé d’affaires avec SNFA
Généralement rattaché directement au directeur d’agence, sa mission est de suivre l’ensemble de la prestation, en collaboration avec le Bureau d’études, l’Atelier...
Formation Conducteur de travaux avec SNFA
Le conducteur de travaux prépare et pilote l’intervention sur les chantiers pour optimiser la coordination des équipes. Un métier excitant et à forte responsabilité...
Formation Technico-commercial avec SNFA
Le Technico-commercial assure une mission essentielle dans l’entreprise, celle de la vente des produits et services. Pour cela, il prospecte les futurs clients et livre des propositions commerciales....
Formation Responsable qualité avec SNFA
Le responsable qualité intervient à toutes les étapes d’un projet pour traquer les imperfections. Depuis la sélection des matières premières, des sous-traitants,...