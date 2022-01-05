Formation Concepteur dessinateur avec SNFA

Le concepteur dessinateur intervient avant la fabrication d’une menuiserie extérieure ou intérieure pour la concevoir et la dessiner. Il étudie tous les paramètres de faisabilité du projet : calcul, chiffrage et organisation, matériaux, normes... Il sait faire preuve de méthodologie et de créativité.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

BAC PRO menuisier aluminium-verre

BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation

Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 1 600 € à 3 000 €

Lieu de travail : Bureau d’études

Evolution : Directeur de BE (bureau d’études) ou entrepreneur

Qualités :