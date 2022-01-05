Formation Poseur installateur avec SNFA

Grâce au poseur installateur, les habitations sont préservées des intempéries et protégées des tentatives d’effraction. Il prépare et pose toutes fermetures extérieures en aluminium selon les règles de sécurité. En contact direct avec la clientèle, il prend également en charge le réglage des fermetures et assure l’entretien, la réparation ou le remplacement des éléments. Dans les plus petites entreprises, il intervient aussi lors de la fabrication des menuiseries.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

CAP menuisier aluminium-verre

BP menuiserie aluminium-verre BAC PRO menuisier aluminium-verre

AFPA Menuisier aluminium

Salaire : 1 200 € à 2 200 €

Lieu de travail : Chantier et atelier

Evolution : Métreur, technico-commercial ou conducteur de travaux.

Qualités :