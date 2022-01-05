Formation Poseur installateur avec SNFA
Grâce au poseur installateur, les habitations sont préservées des intempéries et protégées des tentatives d’effraction. Il prépare et pose toutes fermetures extérieures en aluminium selon les règles de sécurité. En contact direct avec la clientèle, il prend également en charge le réglage des fermetures et assure l’entretien, la réparation ou le remplacement des éléments. Dans les plus petites entreprises, il intervient aussi lors de la fabrication des menuiseries.
Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.
Formations :
- CAP menuisier aluminium-verre
- BP menuiserie aluminium-verre BAC PRO menuisier aluminium-verre
- AFPA Menuisier aluminium
Salaire : 1 200 € à 2 200 €
Lieu de travail : Chantier et atelier
Evolution : Métreur, technico-commercial ou conducteur de travaux.
Qualités :
- Précision
- Rigueur
- Autonomie
- Polyvalence
- Goût du travail en équipe
- Maîtrise des techniques de pose
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Compréhension des plans de pose
Pose des aménagements extérieurs et intérieurs sur le chantier
Utilisation des outils de pose
Respect des règles de sécurité et normes de pose
Réglage, entretien et réparation des systèmes d’ouverture
Divers
Formations
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
Les tags associés
- Précision
- Réglage
- Autonomie
- Polyvalence
- Snfa
- Afficher plus
Formation Chargé d’études de prix avec SNFA
Le chargé d’études de prix étudie le besoin du client et la réponse technique à lui apporter. Avec ces éléments, il fixe le juste prix : celui qui...
Formation Responsable d’atelier avec SNFA
Le responsable d’atelier a un rôle majeur dans l’organisation du travail. Il anime et gère une ou plusieurs équipes afin d’assurer la production dans les conditions...
Formation Métreur avec SNFA
À la fois technicien et économiste, le métreur intervient sur un chantier pour y effectuer mesures et relevés dans le but d’estimer le prix des travaux de construction/...
Formation Menuisier aluminium avec SNFA
Le menuisier aluminium conçoit les éléments d’aménagement de l’habitat (fenêtre, véranda, baies vitrées, portail…). De la prise de...
Formation Concepteur dessinateur avec SNFA
Le concepteur dessinateur intervient avant la fabrication d’une menuiserie extérieure ou intérieure pour la concevoir et la dessiner. Il étudie tous les paramètres de...
Formation Chargé d’affaires avec SNFA
Généralement rattaché directement au directeur d’agence, sa mission est de suivre l’ensemble de la prestation, en collaboration avec le Bureau d’études, l’Atelier...
Formation Conducteur de travaux avec SNFA
Le conducteur de travaux prépare et pilote l’intervention sur les chantiers pour optimiser la coordination des équipes. Un métier excitant et à forte responsabilité...
Formation Technico-commercial avec SNFA
Le Technico-commercial assure une mission essentielle dans l’entreprise, celle de la vente des produits et services. Pour cela, il prospecte les futurs clients et livre des propositions commerciales....
Formation Responsable qualité avec SNFA
Le responsable qualité intervient à toutes les étapes d’un projet pour traquer les imperfections. Depuis la sélection des matières premières, des sous-traitants,...