Formation Métreur avec SNFA

À la fois technicien et économiste, le métreur intervient sur un chantier pour y effectuer mesures et relevés dans le but d’estimer le prix des travaux de construction/ rénovation et la faisabilité du projet. Devis, factures, cahiers des charges… il assure la préparation et le suivi du chantier ainsi que la gestion du budget alloué.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

BAC PRO menuisier aluminium-verre

BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation

Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 1 600 € à 2 500 €

Lieu de travail : Chantier, clientèle et bureau

Evolution : Directeur de production ou entrepreneur



