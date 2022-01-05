Formation Métreur avec SNFA
À la fois technicien et économiste, le métreur intervient sur un chantier pour y effectuer mesures et relevés dans le but d’estimer le prix des travaux de construction/ rénovation et la faisabilité du projet. Devis, factures, cahiers des charges… il assure la préparation et le suivi du chantier ainsi que la gestion du budget alloué.
Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.
Formations :
- BAC PRO menuisier aluminium-verre
- BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation
- Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade
Salaire : 1 600 € à 2 500 €
Lieu de travail : Chantier, clientèle et bureau
Evolution : Directeur de production ou entrepreneur
Qualités :
- Autonomie
- Mobilité et disponibilité
- Sens du relationnel
- Maîtrise des outils de relevé
- Connaissance des logiciels de prévision budgétaire
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Mesures : relevés sur site, relevés de côtes, métrés
Élaboration du cahier des charges
Évaluation et suivi du budget
Établissement des devis
Divers
Formation
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
