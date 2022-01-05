Formation Conducteur de travaux avec SNFA

Le conducteur de travaux prépare et pilote l’intervention sur les chantiers pour optimiser la coordination des équipes. Un métier excitant et à forte responsabilité qui attire des profils audacieux et rigoureux.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

BAC PRO menuisier aluminium-verre

BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation

Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 2 000 € à 4 000 €

Lieu de travail : Chantier et bureau

Evolution : Directeur des opérations ou entrepreneur



Qualités :