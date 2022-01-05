ConnexionS'abonner
Formation Conducteur de travaux avec SNFA

SNFA

Le conducteur de travaux prépare et pilote l’intervention sur les chantiers pour optimiser la coordination des équipes. Un métier excitant et à forte responsabilité qui attire des profils audacieux et rigoureux.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

  • BAC PRO menuisier aluminium-verre 
  • BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation 
  • Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 2 000 € à 4 000 €

Lieu de travail : Chantier et bureau

Evolution : Directeur des opérations ou entrepreneur
 

Qualités :

  • Esprit d’initiative 
  • Organisation et réactivité 
  • Rigueur et disponibilité 
  • Goût du travail en équipe
     

Participation à la réponse des offres
Préparation des chantiers
Pilotage des interventions

Formation

Familles d'ouvrage

  • Tertiaire
SNFA - Batiweb

SNFA, organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs...

10 rue du Débarcadère
75852 Paris cedex 17
France

Plus d'informations


