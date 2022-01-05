ConnexionS'abonner
Formation Technico-commercial avec SNFA

SNFA

Le Technico-commercial assure une mission essentielle dans l’entreprise, celle de la vente des produits et services. Pour cela, il prospecte les futurs clients et livre des propositions commerciales. Souvent sur le « terrain » ou au téléphone, le technico-commercial est autonome et possède une solide connaissance des produits.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

  • BAC PRO menuisier aluminium-verre 
  • BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation 
  • Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 1 500 € à 4 000 € (fonction des primes sur objectifs)

Lieu de travail : Chantier, clientèle et bureau

Evolution : Directeur commercial ou entrepreneur

Qualité :

  • Autonomie 
  • Aisance relationnelle 
  • Compétences techniques 
  • Connaissance des produits 
  • Savoir-faire commercial
     

Gestion d’un portefeuille clients, analyse des besoins et réponse technique adaptée
Prospection de nouveaux clients
Développement commercial

Formations

Familles d'ouvrage

  • Tertiaire
SNFA - Batiweb

SNFA, organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs...

10 rue du Débarcadère
75852 Paris cedex 17
France

Plus d'informations


