Formation Technico-commercial avec SNFA

Le Technico-commercial assure une mission essentielle dans l’entreprise, celle de la vente des produits et services. Pour cela, il prospecte les futurs clients et livre des propositions commerciales. Souvent sur le « terrain » ou au téléphone, le technico-commercial est autonome et possède une solide connaissance des produits.

Des formations dans toute la France : snfa.fr rubrique emploi formation.

Formations :

BAC PRO menuisier aluminium-verre

BTS enveloppe du bâtiment conception et réalisation

Licence Pro Management et ingénierie des entreprises de façade

Salaire : 1 500 € à 4 000 € (fonction des primes sur objectifs)

Lieu de travail : Chantier, clientèle et bureau

Evolution : Directeur commercial ou entrepreneur

Qualité :