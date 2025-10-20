Gamme ELIXIR® : barreaudages et poteau carré

La gamme ELIXIR® propose une solution complète et esthétique, associant barreaudage, portillon assorti et poteaux.

Elle s’enrichit désormais du nouveau poteau carré ELIXIR®, conçu pour garantir une parfaite harmonie ainsi qu’une installation fiable et durable.

Grâce à ses différents systèmes de fixation, les barreaudages ELIXIR® restent compatibles avec l’ensemble des poteaux DIRICKX.