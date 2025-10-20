Podcast
Gamme ELIXIR® : barreaudages et poteau carré

DIRICKX

La gamme ELIXIR® propose une solution complète et esthétique, associant barreaudage, portillon assorti et poteaux. 

Elle s’enrichit désormais du nouveau poteau carré ELIXIR®, conçu pour garantir une parfaite harmonie ainsi qu’une installation fiable et durable. 

Grâce à ses différents systèmes de fixation, les barreaudages ELIXIR® restent compatibles avec l’ensemble des poteaux DIRICKX.

Matériaux

  • Aciers
  • Polyester

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
DIRICKX - Batiweb

DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails depuis plus de 100 ans. DIRICKX...

Le Bas Rocher
53800 CONGRIER
France

