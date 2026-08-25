Grille de sécurité pour planchers surélevés PP LEVEL GRID

Grille de sécurité pour planchers surélevés

Le système PP level GRID est utilisé en combinaison avec des socles pour offrir un degré supplémentaire de sécurité et de protection. Dans le cas improbable où les pavés se briseraient, la grille empêchera tout objet de tomber au travers. L'utilisation du système PP level GRID permet d'installer des pavés en céramique, en béton et en pierre naturelle* de différentes tailles. De plus, comme l'installation est libérée des contraintes des socles situés en dessous et grâce aux entretoises de tête mobiles, les pavés peuvent être posés sur la grille selon le motif désiré.

Les + produit :

Stable : Les grilles du système sont reliées entre elles par des connecteurs de verrouillage, ce qui garantit la stabilité et la solidité du système.

Recyclable : Les grilles de sécurité, les connecteurs et les entretoises de tête peuvent être retirés et recyclés à la fin de leur vie utile.

Matériaux (détail) :

Polypropylène noir

Thermoplastique vulcanisé

* Consulter le fabricant de pierres naturelles pour savoir si ses produits conviennent à un trafic piétonnier intense.