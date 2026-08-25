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Grille de sécurité pour planchers surélevés PP LEVEL GRID

MAPEI France

Grille de sécurité pour planchers surélevés

Le système PP level GRID est utilisé en combinaison avec des socles pour offrir un degré supplémentaire de sécurité et de protection. Dans le cas improbable où les pavés se briseraient, la grille empêchera tout objet de tomber au travers. L'utilisation du système PP level GRID permet d'installer des pavés en céramique, en béton et en pierre naturelle* de différentes tailles. De plus, comme l'installation est libérée des contraintes des socles situés en dessous et grâce aux entretoises de tête mobiles, les pavés peuvent être posés sur la grille selon le motif désiré.

Les + produit :

  • Stable : Les grilles du système sont reliées entre elles par des connecteurs de verrouillage, ce qui garantit la stabilité et la solidité du système. 
  • Recyclable : Les grilles de sécurité, les connecteurs et les entretoises de tête peuvent être retirés et recyclés à la fin de leur vie utile.

Matériaux (détail) :

  • Polypropylène noir
  • Thermoplastique vulcanisé

* Consulter le fabricant de pierres naturelles pour savoir si ses produits conviennent à un trafic piétonnier intense.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

PP (PPL/GRID, PPL/GRL)
Polypropylène noir, résistant aux solutions acides et basiques et aux intempéries.
Température d’application de -40°C à +75°C.
Les caractéristiques mécaniques ne changent pas dans le temps.

TPV (PPL/GRD4)
Thermoplastique vulcanisé, résistant à la compression et aux intempéries.

Matériaux

  • Polypropylène
  • Thermoplastiques

Divers

Le système, compatible avec la gamme de supports PP level DUO MAXI, se compose des éléments suivants :
PPL/GRID, grille perforée en polypropylène 50x50x4 cm permettant l'évacuation de l'eau et l'ajustement après la pose;
PPL/GRL, raccord en polypropylène pour relier les grilles entre elles aux angles et donner une plus grande stabilité à l’installation ;
PPL/GRD4, espaceur TPV pour joints de 4 mm.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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