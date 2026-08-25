Membrane de désolidarisation MAPEGUARD UM35

Membrane de désolidarisation imperméable et antifissure, pour supports fissurés, humides ou pas complètement matures, avant la pose de carrelage et de pierre

Les + produit :

Pontage des fissures

Protection à l'eau, imperméabilisation

Transparence de la membrane

Matériaux (détail) :

Mapeguard UM 35 est une membrane composée d’une couche de PEHD alvéolaire avec une surface rugueuse et un non-tissé en polypropylène.

Labels et certifications (détail) :