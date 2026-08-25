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Membrane de désolidarisation MAPEGUARD UM35

MAPEI France

Membrane de désolidarisation imperméable et antifissure, pour supports fissurés, humides ou pas complètement matures, avant la pose de carrelage et de pierre

Les + produit :

  • Pontage des fissures
  • Protection à l'eau, imperméabilisation
  • Transparence de la membrane

Matériaux (détail) :

  • Mapeguard UM 35 est une membrane composée d’une couche de PEHD alvéolaire avec une surface rugueuse et un non-tissé en polypropylène.

Labels et certifications (détail) :

  • EC1 Plus

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Couleur : bleu
Conditionnement : Rouleau de 1 m x 30 m

Matériaux

  • Polypropylène

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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