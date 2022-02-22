ConnexionS'abonner
GTL-1000 : station totale robotisée et scanner 3D

TOPCON POSITIONING FRANCE

La GTL-1000 est un instrument unique qui combine une station totale robotisée et un scanner 3D, offrant une large panoplie d'usages

  • Implantation et numérisation rapides
  • Enregistrement instantané de points
  • Numérisation complète scan et images à 360° en quelques secondes
  • Mise en station précise et nuages de points géo-référencés
  • Un outil idéal pour tous les géomètres en jumelant les possibilités d'une station totale et d'un scanner, et réduisant de manière significative les temps de traitement.

Associée au logiciel ClearEdge3D Verity, la GTL-1000 est une solution incomparable de contrôle qualité dans la construction de bâtiments.

Les tags associés

TOPCON POSITIONING FRANCE

Topcon est le partenaire idéal pour les solutions complètes en matière de mesure,...

576 rue des Grands Crus
71000 Mâcon
France

