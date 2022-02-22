GTL-1000 : station totale robotisée et scanner 3D

La GTL-1000 est un instrument unique qui combine une station totale robotisée et un scanner 3D, offrant une large panoplie d'usages :

Implantation et numérisation rapides

Enregistrement instantané de points

Numérisation complète scan et images à 360° en quelques secondes

Mise en station précise et nuages de points géo-référencés

Un outil idéal pour tous les géomètres en jumelant les possibilités d'une station totale et d'un scanner, et réduisant de manière significative les temps de traitement.

Associée au logiciel ClearEdge3D Verity, la GTL-1000 est une solution incomparable de contrôle qualité dans la construction de bâtiments.