OS-200 : station totale manuelle
Stations totales OS Series : une conception de pointe basée sur une technologie supérieure.
La station OS est une station totale compacte de niveau professionnel. Cette station perfectionnée intègre le logiciel topographique MAGNET Field pour travailler directement sur vos fichiers projet (DWG, DGN, IFC, XML, TP3, etc.), une communication longue portée LongLink™ et un télémètre électronique hautes performances. Travaillez directement sur l’écran tactile couleur lumineux ou le clavier alphanumérique pour bénéficier des niveaux de productivité supérieurs qu’offre le logiciel de terrain embarqué MAGNET® Field.
La station totale OS convient à un large éventail d’applications, de l’implantation d’ouvrage au calcul des volumes de terrassement et au levé topographique.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Port USB 2.0 facile d’accès
Jusqu’à 8 Go de stockage
Protection contre les intempéries
Compatible avec les clés de stockage
Télémètre électronique avancé ultra performant :
Portée sans prisme de 1000 mètres
Portée avec prisme de 6000 mètres
Guide lumineux rouge/vert
Pointeur laser coaxial rouge
Laser fin et précis
Système de codage angulaire perfectionné :
Précision angulaire de 1” la plus performante sur le marché
Intégration du système IACS exclusif sur les modèles de 1” et 2” (système de calibration indépendant des angles)
Calibration automatique
Technologie de haute précision éprouvée
Les tags associés
- Manuelle
- Afficher plus
FC-6000 : carnet de terrain robuste
Cet ordinateur de terrain est conçu pour affronter les conditions les plus difficiles, il saura traiter vos plus gros projets et vous fera profiter d’une ergonomie intuitive. Vos plans s’afficheront...
RL-H5A : laser polyvalent tout-en-un
Le RL-H5A est un laser de construction à nivellement automatique dernière génération longue portée et haute précision.
RL-SV2S : laser rotatif multi-tâches
Le RL-SV2S est conçu pour fonctionner en multi-tâches, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pour les travaux intérieurs ou de construction, en bref, pour des travaux pour...
TP-L6 : laser de canalisation compact
Grâce à sa taille réduite, à sa batterie longue durée et à son application mobile, le laser de canalisations TP-L6 est l'un des équipements les plus...
GLS-2200 : scanner laser 3D multifonctionnel
La gamme de scanners GLS-2200 compte trois modèles comparables mais néanmoins distincts : le GLS-2200S (courte portée), le GLS-2200M (moyenne portée) et le GLS-2200L (longue...
Station totale robotisée GT-1200 ou GT-600
Conçue pour une meilleure mobilité sur le terrain, la station totale robotisée de la série GT assure des flux de travail précis et productifs pour les applications de...
HiPer VR : récepteur GNSS polyvalent haute technologie
Compact, léger et équipé de la technologie GNSS la plus avancée, le HiPer VR est conçu pour résister aux environnements extérieurs les plus extrêmes....
LN-150 : outil d'implantation et relevé 3D
Avec 1 seul opérateur, sans prérequis topographique, réalisez vos opérations en toute simplicité : Mise à niveau automatique Implantation ou levé...
GTL-1000 : station totale robotisée et scanner 3D
La GTL-1000 est un instrument unique qui combine une station totale robotisée et un scanner 3D, offrant une large panoplie d'usages : Implantation et numérisation rapides Enregistrement...