OS-200 : station totale manuelle

TOPCON POSITIONING FRANCE

Stations totales OS Series : une conception de pointe basée sur une technologie supérieure.

La station OS est une station totale compacte de niveau professionnel. Cette station perfectionnée intègre le logiciel topographique MAGNET Field pour travailler directement sur vos fichiers projet (DWG, DGN, IFC, XML, TP3, etc.), une communication longue portée LongLink™ et un télémètre électronique hautes performances. Travaillez directement sur l’écran tactile couleur lumineux ou le clavier alphanumérique pour bénéficier des niveaux de productivité supérieurs qu’offre le logiciel de terrain embarqué MAGNET® Field.

La station totale OS convient à un large éventail d’applications, de l’implantation d’ouvrage au calcul des volumes de terrassement et au levé topographique.

Caractéristiques techniques

Port USB 2.0 facile d’accès
Jusqu’à 8 Go de stockage
Protection contre les intempéries
Compatible avec les clés de stockage

Télémètre électronique avancé ultra performant :
Portée sans prisme de 1000 mètres
Portée avec prisme de 6000 mètres
Guide lumineux rouge/vert
Pointeur laser coaxial rouge
Laser fin et précis

Système de codage angulaire perfectionné :
Précision angulaire de 1” la plus performante sur le marché
Intégration du système IACS exclusif sur les modèles de 1” et 2” (système de calibration indépendant des angles)
Calibration automatique
Technologie de haute précision éprouvée

TOPCON POSITIONING FRANCE - Batiweb

Topcon est le partenaire idéal pour les solutions complètes en matière de mesure,...

576 rue des Grands Crus
71000 Mâcon
France

