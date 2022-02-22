OS-200 : station totale manuelle

Stations totales OS Series : une conception de pointe basée sur une technologie supérieure.

La station OS est une station totale compacte de niveau professionnel. Cette station perfectionnée intègre le logiciel topographique MAGNET Field pour travailler directement sur vos fichiers projet (DWG, DGN, IFC, XML, TP3, etc.), une communication longue portée LongLink™ et un télémètre électronique hautes performances. Travaillez directement sur l’écran tactile couleur lumineux ou le clavier alphanumérique pour bénéficier des niveaux de productivité supérieurs qu’offre le logiciel de terrain embarqué MAGNET® Field.

La station totale OS convient à un large éventail d’applications, de l’implantation d’ouvrage au calcul des volumes de terrassement et au levé topographique.