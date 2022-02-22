ConnexionS'abonner
RL-H5A : laser polyvalent tout-en-un

TOPCON POSITIONING FRANCE

Le RL-H5A est un laser de construction à nivellement automatique dernière génération longue portée et haute précision.

Fonctionnement sur une longue portée (800 m)
Récepteur intelligent longue portée
Inclinaison manuelle simple et intuitive
Précision horizontale de ±10 secondes d'arc
Autonomie de batterie extra longue (100 heures)
Certification d'étanchéité IP66 et robustesse

