RL-SV2S : laser rotatif multi-tâches

TOPCON POSITIONING FRANCE

Le RL-SV2S est conçu pour fonctionner en multi-tâches, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pour les travaux intérieurs ou de construction, en bref, pour des travaux pour lesquels vous avez besoin d'un laser pour trouver l'horizontale, les pentes simples, double et les applications verticales. Ce laser est doté de toutes les fonctions et est simple d'utilisation.

En bref, le RL-SV2S satisfait tous les besoins de votre chantier !

Si vous avez besoin d'un laser pour les applications horizontales, à pente simple, à pente double ou verticale, ne cherchez plus. Ce laser Topcon a tout pour lui. Le laser RL-SV2S pour pente double Topcon pose de nouvelles normes en matière de simplicité. Robuste, léger et compact, c'est un laser fantastique, à un prix vraiment abordable ! Une installation ultra rapide. Le grand écran rétro-éclairé à fort contraste vous facilite le démarrage et vous rendra service très très longtemps.

Pente horizontale, simple ou double
Fonction verticale
Radio distante complète
Opérations longue portée (800 m)
Une certification IP66 robuste
Autonomie de batterie très importante (120 heures)

TOPCON POSITIONING FRANCE

Topcon est le partenaire idéal pour les solutions complètes en matière de mesure,...

576 rue des Grands Crus
71000 Mâcon
France

Plus d'informations


