RL-SV2S : laser rotatif multi-tâches
Le RL-SV2S est conçu pour fonctionner en multi-tâches, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pour les travaux intérieurs ou de construction, en bref, pour des travaux pour lesquels vous avez besoin d'un laser pour trouver l'horizontale, les pentes simples, double et les applications verticales. Ce laser est doté de toutes les fonctions et est simple d'utilisation.
En bref, le RL-SV2S satisfait tous les besoins de votre chantier !
Si vous avez besoin d'un laser pour les applications horizontales, à pente simple, à pente double ou verticale, ne cherchez plus. Ce laser Topcon a tout pour lui. Le laser RL-SV2S pour pente double Topcon pose de nouvelles normes en matière de simplicité. Robuste, léger et compact, c'est un laser fantastique, à un prix vraiment abordable ! Une installation ultra rapide. Le grand écran rétro-éclairé à fort contraste vous facilite le démarrage et vous rendra service très très longtemps.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pente horizontale, simple ou double
Fonction verticale
Radio distante complète
Opérations longue portée (800 m)
Une certification IP66 robuste
Autonomie de batterie très importante (120 heures)
TP-L6 : laser de canalisation compact
Grâce à sa taille réduite, à sa batterie longue durée et à son application mobile, le laser de canalisations TP-L6 est l'un des équipements les plus...
FC-6000 : carnet de terrain robuste
Cet ordinateur de terrain est conçu pour affronter les conditions les plus difficiles, il saura traiter vos plus gros projets et vous fera profiter d’une ergonomie intuitive. Vos plans s’afficheront...
RL-H5A : laser polyvalent tout-en-un
Le RL-H5A est un laser de construction à nivellement automatique dernière génération longue portée et haute précision.
GLS-2200 : scanner laser 3D multifonctionnel
La gamme de scanners GLS-2200 compte trois modèles comparables mais néanmoins distincts : le GLS-2200S (courte portée), le GLS-2200M (moyenne portée) et le GLS-2200L (longue...
Station totale robotisée GT-1200 ou GT-600
Conçue pour une meilleure mobilité sur le terrain, la station totale robotisée de la série GT assure des flux de travail précis et productifs pour les applications de...
HiPer VR : récepteur GNSS polyvalent haute technologie
Compact, léger et équipé de la technologie GNSS la plus avancée, le HiPer VR est conçu pour résister aux environnements extérieurs les plus extrêmes....
OS-200 : station totale manuelle
Stations totales OS Series : une conception de pointe basée sur une technologie supérieure. La station OS est une station totale compacte de niveau professionnel. Cette station perfectionnée...
LN-150 : outil d'implantation et relevé 3D
Avec 1 seul opérateur, sans prérequis topographique, réalisez vos opérations en toute simplicité : Mise à niveau automatique Implantation ou levé...
GTL-1000 : station totale robotisée et scanner 3D
La GTL-1000 est un instrument unique qui combine une station totale robotisée et un scanner 3D, offrant une large panoplie d'usages : Implantation et numérisation rapides Enregistrement...