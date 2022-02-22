ConnexionS'abonner
GLS-2200 : scanner laser 3D multifonctionnel

TOPCON POSITIONING FRANCE

La gamme de scanners GLS-2200 compte trois modèles comparables mais néanmoins distincts : le GLS-2200S (courte portée), le GLS-2200M (moyenne portée) et le GLS-2200L (longue portée).

Chaque modèle est un scanner aux fonctionnalités complètes permettant de capturer en toute efficacité les conditions existantes de l'ouvrage fini en fonction des exigences de plage de mesure de l'application.

Le GLS-2200 offre des fonctionnalités rapides, simples et efficaces de capture de nuages de points 3D à haut débit sans sacrifier la précision qu'exigent les professionnels d'aujourd'hui.

Avec le démarrage du scan à partir d'un seul bouton, l'activation de l'occupation et de l'orientation de visée arrière embarquée et le logiciel MAGNET® Collage associé, la gamme de GLS-2200 offre une solution convenant à tout professionnel souhaitant valoriser au mieux son investissement en solution scanner.

Double appareil photo grand angle et zoom : doté d'un double appareil photo 5 mégapixels, à savoir un appareil photo grand-angle 170° qui capture des images à grande vitesse et un appareil photo à téléobjectif 8,9° qui prend des vues coaxiales par rapport à l'axe de mesure, le GLS-2200 est prêt à capter chaque détail.
Champ de vision (FOV) sur l'intégralité du dôme
Mesure automatique de la hauteur
Orientation de visée arrière de type topographique

