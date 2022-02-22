FC-6000 : carnet de terrain robuste

Cet ordinateur de terrain est conçu pour affronter les conditions les plus difficiles, il saura traiter vos plus gros projets et vous fera profiter d’une ergonomie intuitive. Vos plans s’afficheront clairement en 2D et 3D sur son grand écran de 7 pouces offrant une parfaite lisibilité, même en plein soleil. Destiné à piloter stations totales et récepteurs GNSS, le FC-6000 est équipé de logiciels performants pour vous accompagner efficacement sur tous vos projets.

Prévu pour fonctionner à des températures comprises entre -20 ºC et 50 ºC et bénéficiant d’un indice IP68 (protection contre la poussière et étanchéité à un mètre de profondeur jusqu’à deux heures), le FC-6000 est l’outil d’excellence. Et avec Windows 10 Pro, restez dans un environnement familier et ouvert. Avec son processeur puissant Intel® Quad-Core Pentium N4200 et sa grande capacité de stockage, le FC-6000 vous permet de traiter vos fichiers les plus volumineux.

De plus, les logiciels MAGNET® vous apportent toutes les fonctions dont vous avez besoin pour travailler en toute efficacité.