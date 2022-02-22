ConnexionS'abonner
Fermer

FC-6000 : carnet de terrain robuste

Partager le produit
TOPCON POSITIONING FRANCE

Cet ordinateur de terrain est conçu pour affronter les conditions les plus difficiles, il saura traiter vos plus gros projets et vous fera profiter d’une ergonomie intuitive. Vos plans s’afficheront clairement en 2D et 3D sur son grand écran de 7 pouces offrant une parfaite lisibilité, même en plein soleil. Destiné à piloter stations totales et récepteurs GNSS, le FC-6000 est équipé de logiciels performants pour vous accompagner efficacement sur tous vos projets.

Prévu pour fonctionner à des températures comprises entre -20 ºC et 50 ºC et bénéficiant d’un indice IP68 (protection contre la poussière et étanchéité à un mètre de profondeur jusqu’à deux heures), le FC-6000 est l’outil d’excellence. Et avec Windows 10 Pro, restez dans un environnement familier et ouvert. Avec son processeur puissant Intel® Quad-Core Pentium N4200 et sa grande capacité de stockage, le FC-6000 vous permet de traiter vos fichiers les plus volumineux.
De plus, les logiciels MAGNET® vous apportent toutes les fonctions dont vous avez besoin pour travailler en toute efficacité.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Écran de 7 pouces lisible en plein soleil
Processeur Intel® Quad-Core Pentium N4200
Solide et étanche: certifié MIL-STD-810G et IP68
Système d’exploitation Windows® 10 Pro
Caméra arrière de 8 MP, caméra avant de 2 MP
Modem interne 4G LTE (option)

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

TOPCON POSITIONING FRANCE - Batiweb

Topcon est le partenaire idéal pour les solutions complètes en matière de mesure,...

576 rue des Grands Crus
71000 Mâcon
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.