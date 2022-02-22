HiPer VR : récepteur GNSS polyvalent haute technologie

Compact, léger et équipé de la technologie GNSS la plus avancée, le HiPer VR est conçu pour résister aux environnements extérieurs les plus extrêmes. Au moyen d'un jeu de puces GNSS avancé doté de la technologie UTC (Universal Tracking Channels), le HiPer VR suit l'ensemble des signaux satellites à sa disposition, existants et futurs.

Tous les signaux, satellites et constellations dans une conception compacte et robuste, intégrant une IMU et un eCompass.

Le HiPer VR est une solution complète et polyvalente dans de nombreux aspects. Il peut être utilisé pour les relevés GNSS statiques ou cinématiques post-traités, sous forme de rover réseau RTK avec le modem cellulaire interne 4G/LTE du FC-5000, en tant que rover RTK UHF/FH/Longlink pour chantier et également dans le flux de travail de positionnement hybride breveté de Topcon.