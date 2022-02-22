ConnexionS'abonner
HiPer VR : récepteur GNSS polyvalent haute technologie

TOPCON POSITIONING FRANCE

Compact, léger et équipé de la technologie GNSS la plus avancée, le HiPer VR est conçu pour résister aux environnements extérieurs les plus extrêmes. Au moyen d'un jeu de puces GNSS avancé doté de la technologie UTC (Universal Tracking Channels), le HiPer VR suit l'ensemble des signaux satellites à sa disposition, existants et futurs.

Tous les signaux, satellites et constellations dans une conception compacte et robuste, intégrant une IMU et un eCompass.

Le HiPer VR est une solution complète et polyvalente dans de nombreux aspects. Il peut être utilisé pour les relevés GNSS statiques ou cinématiques post-traités, sous forme de rover réseau RTK avec le modem cellulaire interne 4G/LTE du FC-5000, en tant que rover RTK UHF/FH/Longlink pour chantier et également dans le flux de travail de positionnement hybride breveté de Topcon.

Caractéristiques techniques

Technologie Universal Tracking pour l'ensemble des satellites et constellations (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, IRNSS, QZSS, SBAS) couvrant tous les signaux modernisés.
Modèle certifié IP67 testé sur le terrain et prêt à l'emploi
Dimensions compactes idéales pour la précision GPS en millimètres et le positionnement hybride
IMU à 9 axes révolutionnaire et eCompass à 3 axes ultra-compact
Modem radio UHF Tx/Rx 400 MHz intégré
Modem radio 900 MHz sans licence intégré, protocole FH915

Topcon est le partenaire idéal pour les solutions complètes en matière de mesure,...

576 rue des Grands Crus
71000 Mâcon
France

