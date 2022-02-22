Station totale robotisée GT-1200 ou GT-600
Conçue pour une meilleure mobilité sur le terrain, la station totale robotisée de la série GT assure des flux de travail précis et productifs pour les applications de construction et de topographie extrêmement exigeantes. Réalisez la topographie et les implantations d’autres points plus rapidement, tout en gagnant en qualité et en cohérence.
Bénéficiez d'un meilleur contrôle qualité grâce aux processus numériques intuitifs, qui offrent de manière répétée des résultats précis. La série GT est un outil professionnel complet qui permet de réaliser toutes les tâches d'implantation, de topographie et de guidage de machine.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Un positionnement précis avec une seule personne aux commandes
Moteurs Ultrasonic sophistiqués et rapides
Utilisation facile avec les logiciels MAGNET ou Pocket3D
Intégration fluide aux flux de travail BIM
Disponible avec plusieurs niveaux de précision
Station garantie trois ans, moteurs cinq ans
Ultra-robuste avec une résistance à la poussière et à l’eau de type IP65
- Précision
- Implantation
- Topographie
- Polyvalence
- Rapidité
