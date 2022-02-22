Station totale robotisée GT-1200 ou GT-600

Conçue pour une meilleure mobilité sur le terrain, la station totale robotisée de la série GT assure des flux de travail précis et productifs pour les applications de construction et de topographie extrêmement exigeantes. Réalisez la topographie et les implantations d’autres points plus rapidement, tout en gagnant en qualité et en cohérence.

Bénéficiez d'un meilleur contrôle qualité grâce aux processus numériques intuitifs, qui offrent de manière répétée des résultats précis. La série GT est un outil professionnel complet qui permet de réaliser toutes les tâches d'implantation, de topographie et de guidage de machine.