TP-L6 : laser de canalisation compact

TOPCON POSITIONING FRANCE

Grâce à sa taille réduite, à sa batterie longue durée et à son application mobile, le laser de canalisations TP-L6 est l'un des équipements les plus flexibles du marché. Il est facile à utiliser, s'adapte aux espaces réduits et offre davantage de confort et de sécurité aux opérateurs.

Nos lasers pour canalisations sont réputés pour leur qualité. Nous avons été les premiers à proposer des faisceaux verts et une fonction d'alignement automatique. L'autonomie de nos batteries est la plus longue du marché. Et nous sommes désormais les premiers à proposer une application mobile permettant de vérifier et de contrôler notre appareil sans descendre dans les trous.

Flexibilité accrue grâce à un design compact
Plage de réglage de la pente : -15 à 40 %
Laser vert/rouge
Autonomie de la batterie : 60 heures
Nivellement automatique
Plomb laser en option
Affichage et contrôle à distance via l'application mobile Android
Connexion Bluetooth

Topcon est le partenaire idéal pour les solutions complètes en matière de mesure,...

576 rue des Grands Crus
71000 Mâcon
France

