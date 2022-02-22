TP-L6 : laser de canalisation compact

Grâce à sa taille réduite, à sa batterie longue durée et à son application mobile, le laser de canalisations TP-L6 est l'un des équipements les plus flexibles du marché. Il est facile à utiliser, s'adapte aux espaces réduits et offre davantage de confort et de sécurité aux opérateurs.

Nos lasers pour canalisations sont réputés pour leur qualité. Nous avons été les premiers à proposer des faisceaux verts et une fonction d'alignement automatique. L'autonomie de nos batteries est la plus longue du marché. Et nous sommes désormais les premiers à proposer une application mobile permettant de vérifier et de contrôler notre appareil sans descendre dans les trous.