HIRSCH Isolation lance les premiers isolants PSE 100 % recyclés

Après avoir mis en place le premier service de collecte et de recyclage de déchets PSE en circuits courts (REuse), HIRSCH Isolation propose maintenant une gamme d’isolants produits à 100 % à partir de matières recyclées.

Une fois récupérées et triées, les chutes de PSE, provenant des chantiers, de nos clients ou de nos boucles de collecte, sont broyées et réintégrées au circuit de production classique pour fabriquer de nouveaux panneaux isolants. Les chutes de l’usine sont également intégrées dans ce processus pour une production 0 déchet.



À partir du 1er novembre, HIRSCH Isolation proposera ainsi deux gammes 100 % recyclées :

Stisol® Bâtiment REuse : panneaux à bords droits pour des réservations et des coffrages lors de la phase de gros œuvre principalement.

Terradall® Portée REuse : panneaux pour l'isolation thermique des dalles portées pour tous types de bâtiments.



Performants et aussi faciles à mettre en œuvre que les gammes classiques, les nouveaux panneaux 100 % recyclés peuvent être intégrés dans tous les chantiers et diminuer leur impact environnemental. Produit phare du catalogue HIRSCH Isolation, la gamme Terradall® Portée devrait d’ailleurs être remplacée, à terme, par la gamme 100 % recyclée REuse.



Cette production 100 % recyclée s’inscrit dans la démarche d’économie circulaire, durable et responsable de l’entreprise HIRSCH Isolation. Pour Amaury Omnès, Directeur Général : "12 ans après avoir mis en place le premier service de recyclage PSE, cela nous semblait important d’aller au bout de la démarche et de la concrétiser avec une gamme 100 % recyclée. Afin d’accompagner nos clients avec ces produits à l’impact environnemental réduit, nos gammes 100 % recyclées seront proposées au même tarif que les gammes classiques."

REuse : une démarche de collecte et de recyclage en circuit court



Rare isolant 100 % recyclable, le PSE est déjà recyclé dans les usines HIRSCH Isolation avec la réintégration des chutes de production. Grâce au service REuse, mis en place avec le Réseau National des Recycleurs de Polystyrène, l’entreprise récupère et valorise désormais d’autres déchets issus des chantiers, mais également de partenaires industriels et des distributeurs.



HIRSCH Isolation contribue ainsi à la nouvelle REP Bâtiment (Responsabilité Élargie du Producteur), favorise et développe l’économie circulaire grâce à son maillage sur l’ensemble du territoire. REuse permet également de répondre aux besoins des chantiers à label (BREEAM, HQE, LEEDS, E+C-), et accompagne la future réglementation aux forts enjeux environnementaux.

