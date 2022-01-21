Maxisol® : Panneau en polystyrène expansé pour l’isolation des sols sous chape et sous dallage

Le panneau Maxisol® en polystyrène expansé de forte densité à bords droits est destiné à l’isolation sous chape et dallage. Sa mise en oeuvre est conforme aux DTU 52.1 (chape), DTU 13.3 (dallage), DTU 65.14, CPT Chauffage par Plancher Rayonnant Électrique. Voir la fiche produit sur le site internet Hirschisolation pour connaitre les dernières nouveautés des DTU.



Maxisol® est destiné à l’isolation thermique :

sous dallage de terre-plein (épaisseur maxi de 160 mm pour les bâtiments collectifs et tertiaires, 96 mm pour les autres dallages et sans limite d’épaisseur en maison individuelle).

sous chape hydraulique ou mortier de pose pour sols scellés en pose directe : des planchers situés en haut de sous-sol, sur vide sanitaire, sur passage extérieur… OU des locaux types bâtiments d’habitation (maisons individuelles ou collectifs), tertiaires et Établissements Recevant du Public (ERP). Dans ce cas, la charge d’exploitation doit être inférieure à 500 kg/m².

sous plancher chauffant à eau basse température, réversible et rayonnant électrique.

Les + produit :

Produit polyvalent pouvant être mis en œuvre sous dallage (DTU 13.3) ou sous chape (DTU 26.2 et 52.1)

Compatible avec les planchers chauffants

Excellent rapport coût/performance/impact environnemental

Répond aux exigences de la RE 2020

100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée

Conçu et fabriqué en France

Matériaux :

Polystyrène expansé

Labels et Certifications :